Alfred Simonis: ”Avem peste minimul necesar de voturi pentru demiterea Guvernului Cîțu”

”În urmă cu 30 de minute s-a încheiat ședința grupului PSD de la Camera Deputaților, la fel s-a întâmplat și la Senat. Am avut toți colegii prezenți acolo, am întrebat dacă există alți colegi care ar putea să aibă probleme, de la Senat sau din altă parte. Practic, cu excepția colegului de la Dâmbovița, care a fost confirmat ieri și are documentul oficial în acest sens, toți ceilalți vor fi prezenți la vot.

Noi încercăm să identificăm în după-amiaza aceasta, chiar și pentru colegul de la Dâmbovița, o modalitate de vot, chiar dacă este infectat, pentru că dreptul constituțional de a vota moțiunea de cenzură nu poate fi îngrădit de vreo boală sau alta. Există, pentru orice tip de alegeri, urna mobilă, avem variante de vot pentru cei care nu se pot deplasa, chiar și pentru cei cu coronavirus”, a declarat Alfred Simonis la Antena 3.

Alfred Simonis susține că, până acum, sunt aproximativ 50 de voturi peste minimul necesar pentru trecerea moțiunii de cenzură și căderea Guvernului Cîțu.

”La ultima evaluare pe care am făcut-o, avem 50-51 de voturi peste minimul necesar demiterii Guvernului Cîțu. (...) 280 de voturi sunt PSD, USR, AUR și mai sunt 5 neafiliați, care au afirmat că vor vota moțiunea de cenzură”, a mai spus Simonis.

