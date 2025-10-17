Alin Tișe critică birocrația și ineficiența statului român: „Lăsați-mă să externalizez tot!” Foto: Captură Antena 3 CNN

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a publicat pe Facebook un text ironic care pune sub lupă birocrația și lipsa de eficiență din administrația publică. Intitulat „Lăsați-mă să externalizez tot!”, pamfletul ridică, cu umor și luciditate, o întrebare serioasă: cât de „modern” este în realitate statul român dacă funcționează mai mult pe hârtie decât în viața de zi cu zi.

„Trăim vremuri moderne, aproape digitale, în care statul e vinovat de tot: de gropi, de birocrație, de cozi și uneori, chiar și de vremea proastă. De parcă oamenii ar lipsi din această țară cu desăvârșire”, scrie Tișe, adăugând că soluția ar fi simplă externalizarea completă a instituțiilor publice către companii private.

În mesajul său de pe rețeaua socială Facebook, liderul Consilului Județean Cluj propune, ironic, ca direcțiile juridice să fie preluate de case mari de avocatură, spitalele să fie gestionate de companii de management medical, iar alegerile să fie „externalizate” prin licitații online. Până și funcțiile publice, spune el, ar putea fi închiriate deputați „la oră”, primari „în leasing” și consilieri locali „la abonament”. Președintele CJ Cluj duce ideea până la capăt, imaginând un stat complet digitalizat un premier care este chatbot, un președinte-hologramă și un guvern-aplicație mobilă „cu bug-uri, dar actualizări frecvente”.

Textul din postarea sa se încheie cu o notă sarcastică, dar memorabilă „Dacă am uitat să externalizăm ceva, se poate rezolva printr-un parteneriat public-privat cu Dumnezeu. Dacă nu cumva e și Dumnezeu externalizat.” Postarea a devenit rapid virală, fiind intens distribuită și comentată. Mulți au apreciat modul inteligent și curajos în care Alin Tișe a transformat ironia într-un fair point despre responsabilitate, performanță și modernizarea statului, subliniind că eficiența reală nu se obține prin externalizări, ci prin profesionalism și transparență.