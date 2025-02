Andrei Caramitru, după ce Călin Georgescu i-a făcut plângere penală: „Iau în calcul să cer o expertiză psihiatrică”

Într-un interviu la Antena 3 CNN, Andrei Caramitru a explicat că ia în calcul să ceară o expertiză psihiatrică pentru Călin Georgescu și l-a provocat la o discuție pe teren neutru. Foto: captură Antena 3 CNN

Andrei Caramitru a fost audiat, marți dimineață, de polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, după ce Călin Georgescu i-a făcut plângere penală. Candidatul la prezidențiale a susținut că s-a simțit amenințat de una dintre postările de pe Facebook ale lui Andrei Caramitru. Într-un interviu la Antena 3 CNN, Andrei Caramitru a explicat că ia în calcul să ceară o expertiză psihiatrică pentru Călin Georgescu și l-a provocat la o discuție pe teren neutru.

Interviul integral:

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Ați fost luat cu poliția de acasă sau ce s-a întâmplat? Că ați postat ceva despre domnul Georgescu...ce s-a întâmplat?

Andrei Caramitru: S-a întâmplat un eveniment interesant. Eram la birou, de azi dimineață și au bătut la ușă doi domni polițiști, foarte civilizați, și m-au invitat la secție să ajut într-o speță ca martor. S-o fi întâmplat ceva, m-am gândit, pe stradă, vreun accident, poate am văzut ceva. Și când am ajuns acolo am fost informat că Călin Georgescu mi-a făcut o plângere penală pentru o postare. Pentr postarea care nu i-a plăcut mi-a făcut o plângere penală. Citind ce a scris acolo...e un non-sens absolut.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Ce plângere a făcut?

Andrei Caramitru: A spus că exact postarea aia, el s-a simțit amenințat fizic de ea, și că prin acea postare eu aș fi chemat oamenii să îi facă rău lui personal. Era o analiză asupra unor fenomene de revoltă mesianică ca să spun așa. Și am luat-o de pe la 1400, China, India, nu avea... sigur am făcut referință la situația din România. Era fascinant să citești textul, erau multe pagini în care luase comentariu de comentariu. S-a uitat în sutele comentarii să spună persoana asta sau asta a vorbit rău de mine.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: I-a numit în plângere și pe cei care au comentat?

Andrei Caramitru: Asta nu știu, nu îmi dau seama, știu despre mine, oricum este o absurditate, nici nu ai ce ancheta. Vorbeam cu domnii de acolo că fac o anchetă, ok, hai să citim împreună textul pe care mi l-am asumat sută la sută.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Dar l-ați amenințat cu ceva?

Andrei Caramitru: Nu, puteți să citiți și pe pagina mea, e deschisă. Este practic o analiză istorică în care spun că persoane care apar și se erijează ca Mesia și agresează mulțimea și spun ieșiți, distrugeți, dați foc, se montează pe frustrările populației, asta duce,dacă ne uităm în istorie, la distrugerea statului sau la nenorociri foarte mari. Și am spus că dacă ne uităm la istorie lucrurile astea au fost neutralizate la un moment dat ca să nu se distrugă țara, cei care nu au reușit asta au fost distruși.

Andrei Caramitru: El a luat cuvântul „neutralizare” spunând că e despre el personal și că se simte personal amenințat. E absurd total argumentul. Eu interpretez foarte simplu. Sunt două lucruri de fapt: unul este pur și simplu intimidare, intimidare directă a persoanelor care scriu negativ despre el, o tehnică clasică și în al doilea rând e un semnal, un semnal în crescendo, pentru că a început spunând că sunt liste cu așa ziși soroști pe care sunt și eu...

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Dumneavoastră înțeleg că sunteți trumpist nu soroșist...

Andrei Caramitru: Mai nou sunt soroșist. Sunt pe listă tot soiul de oameni.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Dar aveți vreo legătură cu Soroș? Ați luat vreodată bani de la vreo organizație Soroș?

Andrei Caramitru: Absolut, nu. Nu am lucrat niciodată cu niciun ONG, nu am luat un leu de nicăieri. E absurd, vă dați seama. Am lucrat la companii americane, am fost partener senior la McKinsey&CO., la Boston Consulting Group. CV-ul meu este deschis, e cunoscut, nu am nicio treabă. Acum, eu mă întreb...e un semnal că merge direct către cei care postează, cei care dau share, like iar dacă cumva, Doamne Ferește, domnul Georgescu câștigă o să ajungem ca în Rusia, unde dacă dai un like la o postare, vine poliția, te arestează și te trimite în colonie penală.

Andrei Caramitru: Probabil că e un semnal da, opriți-vă, noi venim la putere. E o intimidare și un semnal, care sunt total aberante, Eu nu pot crede că putem ajunge să trăim într-o astfel de țară, Mă întreb sincer și asupra echilibrului psihic al persoanei. Citind textul nu avea niciun sens. Absolut niciun sens. O construcție aberantă.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Ce intenționați să faceți de aici încolo?

Andrei Caramitru: Cred că sunt mai multe lucruri de făcut. O să mă gândesc efectiv, nu cred că o să se întâmple ceva cu această plângere, nu văd ce poți să anchetezi, ce concluzii poți să ai, am încredere sută la sută în justiție, eventual să cer o expertiză psihiatrică, că înțeleg că se poate.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Intenționați să faceți asta?

Andrei Caramitru: O să mă consult cu avocatul meu. Înțeleg că dacă cineva te dă în judecată pe o bază de genul ăsta poți să ceri și o să ajung să cer o expertiză psihiatrică să vedem dacă domnul e echlibrat psihic. Dar pe lângă asta cred că trebuie făcut ceva puțin mai organizat, suntem într-o situație de criză în mod evident, de atac asupra statului. Avem extrem de multe plângeri penale care sunt blocate.

Andrei Caramitru:Eu m-am întrebat, sincer, cum e posibil eu pe o postare pe care o poate citi oricine și nu se poate identifica niciun element să fiu chemat la poliție, iar oameni care fac amenințări directe, nu așa, interzicem partidele, vă distrugem rețele, vă interzic. Ce înseamnă când un candidat la prezidențiale spune vă interzic? Să exiști în țară, nu te poate interzice să respiri, să mai ai vreun job, să ai libertate. Sunt amenințări total anticonstituționale, care sunt blocate.

Andrei Caramitru: Toată lumea vede ce se întâmplă, dar eu nu l-am văzut pe domnul Călin Georgescu să meargă și el la procurori și la poliție, cum am fost eu, de bună voie am vorbit foarte deschis, de ce el nu e acolo și am fost eu? E un non-sens absolut, să compari o postare absolut rezonabilă cu nenorocirile de care e acuzat acest personaj. Eu cred că trebuie să cerem autorităților statului să termine rapid anchetele, să fie chemați acuzații în achete să explice și să se ia o decizie într-o direcție sau alta pe baza probelor, că au avut timp să...vorba aia apar în presă diverse probe, să se ia o decizie, să se comunice și să se întâmple ceva.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Deci dumneavoastră spuneți ca toți cei care sunt afectați de ce spune Călin Georgescu să îi facă plângere penală?

Andrei Caramitru: Da, absolut. Eu cred că nu doar ordinea constituțională e pusă sub atac de domnul Georgescu, asta este evident,dacă ne uităm la Constituție, sunt cel puțin 10 teme grave care au fost spuse cu subiect și predicat repetat, Dar e și o problemă personală, că poate cineva a scris ceva, cineva a dat un like, poate cineva se simte amenințat și vrea să plece din țară. Eu mă uit în jurul meu, foarte multă lume este extrem de îngrijorată asupra vieții lor personale. Milioane de oameni sunt afectați de acest stres. da, dacă domnul georgescu consideră că poate să dea în judecată persoane fixice, noi de ce nu am putea da în judecată, pe penal, exact cum a făcut dânsul, colectiv pentru că poate așa autoritățile statului se mobilizează un pic mai repede.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Poate vă face din nou o plângere penală pentru că îi nnvitați pe oameni să facă plângere penală împotriva domniei sale.

Andrei Caramitru: Poate să îmi facă 1000 de plângeri penale, dar trebuie să aibă o bază legală. M-am gândit un pic la domnul Georgescu în timpul zilei și m-am gândit puțin la psihologia omului ăstuia. Dacă ne uităm la el se erijează ca fiind o persoană cu putere, care dictează, dar dacă te uiți la acțiuni, sunt acțiuni de om slab, fricos.

Andrei Caramitru: Îi e frică de o postare, refuză să aibă un dialog cu jurnaliștii, refuză să aibă orice dialog cu oponenți, se ascunde în spatele unei portavoci de la o altă televiziune, doamna Alexandrescu, care fac scandal, dar el stă în spate, înconjurat de bodyguarzi, eu nu știu să îi facă cineva rău și de ce ai nevoie de cinci bodyguarzi, ți-e frică de cine, de ce? E un om extrem de slab, care se ascunde, merge doar în medii controlate, lansează câte o bombă după-aia iar se ascunde, îi e teamă să discute cu oricine, e cineva care se erijează într-un fel de „alpha male” macho, dar e o persoană extraordinar de slabă.

Andrei Caramitru: Eu nu am nicio problemă, îi spun domnului Georgescu dacă vrea să aibă o discuție cu mine, o și filmăm, dar fără alții care urlă la mine. Oriunde, în ce mediu vrea el, poate să fie înconjurat de bodyguarzi, să avem o discuție de o oră, să discutăm cum se simte el amenințat de mine, cum mă simt eu amenințat de el, ce spun eu în postări și ce spune el la televizor. Eu sunt deschis oricând. Mi se pare că dă semnale de forță, dar văd mai degrabă extrem de multă slăbiciune și frică.

