Are stofă de politician Nicușor Dan? Sorin Grindeanu: „Foarte multă. Abilitatea politică nu îi lipsește președintelui”

Sorin Grindeanu a spus că Nicușor Dan are „foarte multă” stofă de politician. Liderul PSD a afirmat că Președintelui României nu îi lipsește abilitatea politică, iar acest lucru este evident după victoriile înregistrate în două rânduri de alegeri: scrutinul pentru Primăria Capitalei și cel pentru alegerile prezidențiale. Mai mult, Sorin Grindeanu a spus că a concluzionat că Nicușor Dan este un politician abil și din interacțiunile pe care le-a avut cu acesta, lăudând poziționarea președintelui în cursa electorală pentru Primăria municipiului București.

Întrebat dacă Nicușor Dan are stofă de politician, Sorin Grindeanu a răspuns fără ezitări „foarte multă”. Președintele interimar al PSD a spus că acest lucru se vede și după victoriile obținute în alegerile pentru Primăria Capitalei și pentru președinția României.

„Exemplul cel mai bun: e foarte greu să fi reales primar de București. Foarte greu. Să-ți iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere. Să vii după aceea, după un an bulversant electoral, cum a fost 2024, și să câștigi de pe postură de independent alegerile prezidențiale, asta arată mai mult decât sloganul de România Onestă. Arată și o abilitate politică”, a afirmat liderul social-democraților.

Sorin Grindeanu a spus că abilitatea politică a președintelui e evidentă și în discuțiile pe care acesta le-a avut cu liderii partidelor aflate la guvernare.

„Toate aceste întâlniri au fost exact cum v-am spus, dorind în această perioadă, dorind să ia informații dinspre partidele politice, dinspre guvern. Adică mai mult au fost absorbite aceste informații decât să vină invers anumite lucruri spuse de președinte și tocmai de aceea apreciez poziția, poate alți președinți din trecut au fost mai jucători. Nu neapărat președintele Iohannis.

Cred că președintele Băsescu, n-am interacționat cu dânsul în acea perioadă. Dar așa părea că era mai mai implicat în zona politică. Dar vă asigur, așa cum am perceput eu până acum lucrurile, că abilitatea politică sau...acea...e o calitate până la urmă nu îi lipsește președintelui Nicușor Dan”, a spus președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a arătat că a apreciat și poziționarea președintelui Nicușor Dan în alegerile care vor urma pentru Primăria Capitalei. Întrebat dacă are o înțelegere secretă cu șeful statului, liderul PSD a negat.

„Nicio înțelegere secretă. Înseamnă că a ascultat foarte bine argumentele pe care noi le-am prezentat legate de București”, a explicat președintele interimar al PSD.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se va implica în campania pentru alegerile pentru PMB. Totodată, șeful statului a spus că deși își dorește ca scrutinul să aibă loc cât mai rapid, nu vrea ca aceste alegeri „să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliție”. Social-democrații își doresc amânarea alegerilor din Capitală până în primăvara anului viitor și vor fie un candidat comun al Coaliției, fie ca fiecare partid să aibă candidatul său.