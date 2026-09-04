AUR își abandonează singurul primar din Neamț. Câștigase alegerile la doar două voturi diferență

<1 minut de citit Publicat la 16:28 04 Sep 2026 Modificat la 17:01 04 Sep 2026

Primarul comunei Dămuc, Anton Covasan. Foto: Facebook/AUR Neamț

Filiala Neamț a Alianței pentru Unirea Românilor a retras sprijinul politic singurului primar pe care îl are în județ după alegerile locale din 2024.

Potrivit unui comunicat de presă al partidului, Juriul de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR a validat hotărârea de retragere a sprijinului politic acordat primarului comunei Dămuc, Anton Covasan.

„Decizia vine în urma constatării unor abateri repetate de la Statutul AUR și de la angajamentele asumate în fața comunității”, se precizează în comunicatul de presă, preluat de Agerpres.

Reprezentanții AUR susțin că, odată cu retragerea sprijinului politic, partidul se delimitează de activitatea politică și administrativă a primarului Anton Covasan.

„Apartenența la AUR și sprijinul partidului presupun respectarea unor principii și asumarea unei responsabilități față de cetățenii care au acordat încrederea lor prin vot. Funcția publică nu poate fi pusă înaintea acestor obligații, iar regulile partidului trebuie aplicate indiferent de poziția ocupată”, se mai arată în comunicatul de presă al AUR Neamț.

Anton Covasan este la al patrulea mandat de primar al comunei Dămuc, în precedentele mandate fiind ales din partea altor partide.

La alegerile din 2024, el a câștigat funcția de primar din partea AUR, la o diferență de doar două voturi față de contracandidatul său de la PNL.