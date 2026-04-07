AUR nu va sprijini un guvern minoritar. Petrișor Peiu: „Dacă parlamentul votează pentru demiterea guvernului, nu mai e minoritar”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a spus marţi că partidul nu intenţionează să intre în nicio coaliţie, alianţă sau înţelegere cu vreunul din partidele actualei coaliţiei de guvernare până la alegeri şi nici măcar să sprijine un guvern minoritar. „Un guvern poate să fie minoritar până la prima moţiune de cenzură. Dacă parlamentul votează pentru demiterea guvernului, nu mai e minoritar”, a spus el.

„Noi depunem o moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară. Pentru această sesiune parlamentară, ne-am gândit că ar fi optim ca discuţia şi votul asupra moţiunii de cenzură să aibă loc imediat după sau în ziua de 13 mai, atunci când se va face public rezultatul economiei româneşti pe trimestru 1, ceea ce va conduce la ideea de trei trimestre de când este acest guvern în funcţie, de scădere economică, de recesiune. Iată un motiv suficient de bun pentru a depune şi a susţine o moţiune de cenzură”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

El a precizat că vor purta negocieri cu orice parlamentar pentru a vota o moţiune de cenzură, aşa cum au făcut-o întotdeauna.

„Nu văd de ce doar cu PSD am discuta acest lucru. Putem să discutăm şi cu parlamentari neafiliaţi şi cu alte grupuri parlamentare. Nu trebuie să limităm la PSD Nu avem nicio relaţie specială cu PSD şi nici nu intenţionăm să avem o relaţie specială cu vreunul din partidele actualei guverne”, a menţionat Peiu.

El a mai afirmat că „nu există guvern minoritar”.

„Un guvern poate să fie minoritar până la prima moţiune de cenzură. Dacă parlamentul votează pentru demiterea guvernului, nu mai e minoritar sau până la prima lege a bugetului, care ar trebui să cadă. La votul asupra moţiunii de cenzură se va vedea cine este în opoziţie şi cine e la putere. Dacă guvernul rămâne în funcţie, înseamnă că avem un guvern larg majoritar consolidate, dacă moţiunea de cenzură trece, înseamnă că guvernul a fost minoritar dar nu este. Ideea că un guvern poate să fie minoritar nu are legătură cu realitatea politică”, a mai spus Peiu.

Senatorul AUR a mai spus că AUR nu intră în nicio coaliţie au alianţă.

„Cât priveşte planurile noastre, nu intenţionăm să intrăm în nicio coaliţie, alianţă sau înţelegere cu vreunul din partidele actualei coaliţiei de guvernare, până la alegeri. Nici măcar să sprijinim cu vreun vot, în Parlament un guvern aşa zis minoritar, că atunci n-ar mai fi minoritar”, a spus Peiu.

Potrivit senatorului AUR, „soluţia democratică, simplă şi europeană este să mergem la alegeri anticipate, la popor”.

„Asta este soluţia, în orice ţară din Occidentul democratic. Nu poţi să faci o majoritate, mergi la alegeri şi poporul votează o altă majoritate”, a subliniat Petrişor Peiu.