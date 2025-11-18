Autonomia Ținutului Secuiesc revine în Parlament. Un deputat UDMR va depune noul proiect

2 minute de citit Publicat la 09:30 18 Noi 2025 Modificat la 09:35 18 Noi 2025

Proiectul care viza autonomia Ținutului Secuiesc a fost repins de Parlament în urmă cu doi ani. FOTO: Hepta

Alianța Maghiară din Transilvania (EMSZ) intenționează să retrimită proiectul statutului de autonomie al Ținutului Secuiesc Parlamentului, a informat luni biroul de presă al EMSZ pentru publicația maghiară Krónikat.

Ultima dată când proiectul care viza autonomia Ținutului Secuiesc a fost discutat și respins de Parlament a fost în urmă cu doi ani.

Comitetul Executiv Național al Asociației Maghiare din Transilvania reunit sâmbătă a transmis că: „În situația financiară actuală (dificilă și confuză) a României, pericolul unui plan rapid de transformare teritorial-administrativă din partea anumitor partide din actuala coaliție guvernamentală a crescut.”

„Având în vedere că nu a existat nicio pregătire pentru această problemă, participanții la ședință au apreciat că acesta (reforma administrativ-teritorială, n.r.) nu poate fi decât un pas superficial și pripit astăzi, care ar putea pune în pericol supraviețuirea viitoare a comunității maghiare din Transilvania. Prin urmare, Comitetul Executiv Național al EMSZ a apreciat că revendicările de autodeterminare ale comunității noastre ar trebui prezentate din nou, încercând să creeze o dezbatere socială cât mai largă – inclusiv a majorității române.”

Cine este deputatul UDMR care va propune proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc

Comitetul Executiv Național al EMSZ a decis să-i încredințeze deputatului UDMR Zoltán Zakariás sarcina ca, în perioada următoare să propună proiectul de lege privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc în Parlamentul României.

„Aceasta exprimă cel mai clar necesitatea definirii Ținutului Secuiesc ca o regiune unificată”, au scris aceștia.

„În același timp – în conformitate cu principiul gradualismului invers – Comitetul Executiv Național al EMSZ a decis, de asemenea, să elaboreze proiecte de lege privind autonomia culturală și un proiect de lege privind extinderea drepturilor lingvistice. Depunerea acestora se va face conform unui calendar ulterior. Zoltán Zakariás a acceptat sarcina”, a anunțat EMSZ.

Alianța Maghiară din Transilvania este un partid creat în noiembrie 2022, prin fuziunea Partidului Popular Maghiar din Transilvania cu Partidul Civic Maghiar.

Partidul are în statutul său obiectivul autonomiei Ținutului Secuiesc potrivit site-ului oficial.

Tensiuni politice în Parlament când proiectul autonomiei Ținutului Secuiesc a fost dezbătut

Ultima dată când un proiect de lege care viza autonomia Ținutului Secuiesc a fost pe ordinea de zi în legislativul de la București a fost acum doi ani. La acea vreme, președintele EMSZ, Zoltán Zakariás, și fostul politician al Partidului Civic, József Kulcsár-Terza – ambii parlamentari care au câștigat un mandat pe lista UDMR – au depus proiectele de autonomie pentru Ținutul Secuiesc și maghiarii din Transilvania. În decembrie 2023, Parlamentul României a respins statutul de autonomie pentru Ținutul Secuiesc, statutul de autonomie culturală pentru comunitatea națională maghiară și proiectul de lege-cadru care reglementează autonomia culturală a comunităților naționale.

Prim-ministrul PSD de atunci, Marcel Ciolacu, a descris proiectele de lege drept o „inițiativă toxică”. „Astfel de proiecte de lege izolate, care vizează autonomia Ținutului Secuiesc sau autonomia culturală bazată pe considerații etnice, nu își au locul într-un stat democratic. Această dezbatere care apare din când în când este complet inutilă”, a declarat atunci Marcel Ciolacu. De asemenea, el a declarat ulterior că "nu va vinde nimeni niciun Ardeal".

Un scandal politic de amploare a izbucnit în urmă cu cinci ani, când Camera Deputaților a acceptat tacit proiectul de lege privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc în 2020.

Președintele de atunci, Klaus Iohannis, a acuzat PSD, aflat în opoziție, că „dă Transilvania maghiarilor” din cauza acceptării tacite a statutului de autonomie. Proiectul de lege, care prevedea autonomia teritorială pentru Ținutul Secuiesc, a fost în cele din urmă respins de Senat, în calitate de cameră decizională, în aprilie 2020.