Averile liderilor AUR. Avocata Șoșoacă, printre cei mai bogați

Pe listele partidului apar foști membri ai unor partide care au mai fost în Parlament, cum ar fi Francisc Tobă, fost consilier al lui Adrian Năstase. Francisc Tobă este fondatorul STS-ului, însă, în trecut, asupra sa au planat mai multe acuzații legate de mai multe crime din timpul Revoluției.

Liderul AUR a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 2019, sub sloganul "România Mare în Europa". Potrivit declarației de avere pe care a completat-o, George Simion deține o mașină, un Ford Fiesta fabricat în 2006, dobândit prin cumpărare. Veniturile sale anuale sunt de 38.322 de lei, de la "Ideal Proiectare", unde este director de marketing.

Diana Șoșoacă este avocata lui IPS Teodosie. Diana Șoșoacă declară patru terenuri: primul este agricol, în Balotești, Ilfov, cu o suprafață de 22.500 de metri pătrați, obținut prin donație în 2016. Mai declara trei terenuri intravilane: primul este în Dâmbovița, are 2.170 de metri pătrați și este obținut prin cumpărare și partaj în 2004. Celelalte doua sunt în Căciulata, județul Vălcea, de 1.315, respectiv 60 de metri pătrați, obținute prin cumpărare și partaj în 2004, respectiv 2005.

Mai deține doua apartamente și o casă de vacanță, fară să precizeze unde sunt. Primul apartament are 89 de metri pătrați și este dobândit prin cumpărare și partaj în 2002. Al doilea este obținut prin cumpărare în 1993 și are 58 de metri pătrați. Casa de vacanță este construită în 2008 și are 30 de metri pătrați. Conduce un Opel Corsa fabricat în 2015, obținut prin cumpărare și partaj. Deține obiecte de arta în valoare de 5.000 de euro, obținute "din familie". Are 6 active financiare, fiind vorba despre conturi curente, depozite bancare sau fonduri de investiții, în valoare de circa 47.600 de lei și aproape 21.000 de euro. Are un venit anual de 250.000 de lei ca avocat.

Co-președintele AUR și a candidat și pentru funcția de primar general al Bucureștiului la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Claudiu Tărziu declara un teren în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cumpărat în 2017, cu o suprafață de 570 de metri pătrați. Mai deține un apartament în București, cumpărat în 2004, de 59 de metri pătrați. Conduce o Toyota RAV4, fabricata în 2001, obținută prin cumpărare. Notează și o datorie, un împrumut bancar contractat în 2008, scadent în 2033, în valoare de 134.500 de franci elvețieni. Veniturile sale anuale sunt de 15.233 de lei, din marketing la "Cosînzeana Edit Pres", la care se adaugă 67.547 de lei din publicitate la "Isis Edit Com SRL".



Diana Enache

Diana Enache este vicepreședinte AUR și a candidat pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare. În declarația de avere notează un cont curent, deschis în anul 2018, în care deține 10.000 de euro. Veniturile sale anuale sunt de 15.000 de lei, indemnizație de la APIS București (Agenția pentru Plati și Inspecție Sociala).