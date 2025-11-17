Avertisment din Parlamentul European pentru Bolojan: România riscă o iarnă a sărăciei energetice. Ce face Guvernul pentru vulnerabili?

1 minut de citit Publicat la 12:24 17 Noi 2025 Modificat la 12:24 17 Noi 2025

România se confruntă cu riscuri majore, în prag de iarnă. Foto: Hepta

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European, i-a transmis o scrisoare oficială premierului Ilie Bolojan, în care avertizează asupra riscurilor majore cu care se confruntă România în prag de iarnă. Grapini solicită Guvernului clarificări urgente privind protejarea consumatorilor vulnerabili și măsurile economice necesare pentru combaterea sărăciei și sprijinirea IMM-urilor.

În document, Maria Grapini subliniază că România se confruntă cu prețuri ale energiei de două până la trei ori mai mari decât în Vestul Europei, ceea ce amplifică riscul ca multe familii să nu își poată încălzi locuințele. Ea amintește că, în calitate de raportor pe Directiva europeană privind normele comune pentru piața energiei electrice, a introdus un amendament care interzice deconectarea consumatorilor vulnerabili și cere premierului să precizeze dacă această categorie este definită oficial în România și câte persoane sunt vizate.

Europarlamentarul atrage atenția și asupra nivelului alarmant al sărăciei din țară: potrivit INS, 25% dintre români trăiesc în sărăcie, iar 65% dintre persoane au suferit una sau mai multe lipsuri materiale — cea mai mare rată a sărăciei severe din UE.

Grapini critică primele măsuri economice anunțate de Guvern, despre care afirmă că „nu sunt în favoarea dezvoltării economiei reale și, din păcate, nici în favoarea bugetului”, citând discuții cu patronatele și experiența sa de antreprenor în industrie.

În scrisoare, ea îi solicită premierului răspunsuri la cinci întrebări esențiale privind:

– creșterea capacității de investiții și capitalizarea IMM-urilor,

– reducerea prețului energiei pentru consumatorii industriali,

– respectarea Directivei privind plățile întârziate, având în vedere că statul este „principalul blocator” al lichidităților,

– programele pentru startup-uri și IMM-uri din 2026,

– soluțiile pentru criza de locuințe pentru tineri.

Maria Grapini își încheie mesajul exprimându-și disponibilitatea de a colabora cu Guvernul și solicitând un răspuns oficial din partea premierului.