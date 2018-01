Avertisment dur de la un fost ministru din Cabinetul Tudose: „Ar fi sinucidere politică pentru PSD o nouă schimbare de Guvern”

Foto: gov.ro

Senatorul Adrian Ţuţuianu, preşedintele PSD Dâmboviţa și fost ministru al Apărării, spune că o nouă schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politică" pentru social-democraţi şi se declară "îngrijorat" cu privire la evoluţiile interne din partid, fiind de părere că formaţiunea se află într-un moment de "răscruce".



"Nu este stilul meu să mă exprim pe teme importante pentru PSD prin postări pe pagina de Facebook, dar momentul mă obligă. Am luat act de intenţia convocării şedinţei Comitetului Executiv Naţional pentru ziua de luni, 15.01.2018, la cererea mai multor lideri ai partidului (...) Sunt îngrijorat cu privire la evoluţiile interne din partid şi cred că ne aflăm într-un moment de răscruce. Performanţele economice înregistrate în anul 2017, creşterile de salarii şi pensii şi alte lucruri bune ale guvernării au fost, în bună parte, anulate de conflictul intern. Consiliile Judeţene, primarii, oamenii din judeţe au nevoie de un Guvern care să le sprijine proiectele. România are nevoie de stabilitate pentru a continua să se dezvolte. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate, locuri de muncă mai bine plătite, autostrăzi, şcoli, spitale. Nu cred că putem să o luăm mereu de la capăt din 6 în 6 luni. Ar fi sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de Guvern", a scris Adrian Ţuţuianu, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.



Senatorul mai spune că nu este de acord ca partidul şi guvernarea să fie sacrificate "pentru răfuielile şi ambiţiile personale ale unor lideri".



"O demisie a primului-ministru sau o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern ar duce partidul din nou la mâna preşedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) şi la un vot în Parlament, ambele situaţii creatoare de incertitudini. De aceea, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate şi să conştientizăm gravele prejudicii de imagine pe care le poate înregistra partidul, precum şi riscul aruncării ţării în instabilitate politică. Este datoria noastră să fim lucizi. Trebuie să strângem rândurile, să analizăm care este cea mai bună soluţie pe baza unei decizii colective şi democratice, făcând apel la toţi oamenii competenţi care pot da un plus actului de guvernare. Nu sunt de acord să sacrificăm partidul şi guvernarea pentru răfuielile şi ambiţiile personale ale unor lideri! Am fost şi rămân un om de partid. Militez pentru unitatea acestuia, diversitatea de opinii şi pentru luarea deciziilor în structurile statutare", a afirmat Ţuţuianu.