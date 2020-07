Avertismentul lui Rareș Bogdan după anunțul lui Iohannis: ”UE îți dă, dar nu îți bagă și în traistă!”

”Victorie uriașă marca Klaus Iohannis după 4 zile și 4 nopți de negocieri fără precedent. Prestație excelenta și foarte aplicată a Președintelui României. Pas cu Pas a obținut TOT ce se putea obține pentru ROMANIA.

De acum doar sa înțelegem ce e cu acești bani și mai ales ce trebuie sa facem cu ei. Președintele i-a obținut pentru modernizarea și reclădirea marilor sisteme publice ale țării, de acum trebuie realizate și implementate proiectele, pornita execuția și finalizate. Adica mai pe românește, trebuie aduși acești bani spre noi.

UE îți da, nu îți bagă însă și în traistă

Președintele României s-a luptat pentru ca Romania sa beneficieze de o suma absolut fantastica, impresionanta de-a dreptul. Acum la TREABA! Sunt convins ca și acest lucru se va întâmpla sub atenta sa supraveghere.

Un adevărat plan MARSHAL pentru Romania”, a scris Rareș Bogdan, marți, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul summitului UE de la Bruxelles, că România a obținut o sumă impresionantă.

”Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare.

Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Acesta a precizat că banii vor fi folosiți și pentru relansarea economică.