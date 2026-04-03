Avioane britanice militare au ajuns la baza Borcea, pentru misiuni de Poliţie Aeriană. Ţoiu: Consolidăm Flancul Estic al NATO

1 minut de citit Publicat la 20:16 03 Apr 2026 Modificat la 20:16 03 Apr 2026

Avioane britanice militare au ajuns la baza Borcea, pentru misiuni de Poliţie Aeriană. Sursa foto: Oana Ţoiu / X

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat, vineri, că avioane militare britanice care efectuează misiuni de Poliţie Aeriană, şi care fac parte din Aripa Aeriană Expediționară 121 a Royal Air Force, au aterizat la baza Borcea. "Parteneriatul nostru consolidează Flancul Estic al NATO. Împreună, suntem pregătiți, uniți și vigilenți", a transmis Ţoiu pe X.

"Bun venit în România! Suntem bucuroși să primim Aripa Aeriană Expediționară 121 a Royal Air Force la Baza Aeriană Borcea pentru misiunea de Poliție Aeriană Îmbunătățită din 2026.

Parteneriatul nostru consolidează Flancul Estic al NATO. Împreună, suntem pregătiți, uniți și vigilenți", a postat Ţoiu.

Pentagonul a adus elicoptere de atac Apache la Baza Mihail Kogălniceanu. Un articol din presa militară americană dezvăluie misiunile pe care le vor îndeplini aceste aeronave eficiente şi temute de adversari.

Elicopterele de atac americane AH-64E Apache din România consolidează noul strat de apărare al NATO la Marea Neagră.

Pe 1 aprilie 2026, Serviciul de Distribuție a Informațiilor Vizuale din Apărare al SUA (DVIDS) a publicat imagini realizate pe 18 și 19 martie, care arătau elicoptere AH-64E Apache din cadrul Batalionului de Elicoptere de Asalt 4-3, Grupul Operativ Brawler, pregătindu-se pentru misiuni la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România.