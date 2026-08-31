Băluţă: PSD nu va susţine măsurile prin care se fac economii pe seama oamenilor care au nevoie de ajutor

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Foto: Agerpres

Preşedinte PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a declarat, vineri, că nu va susţine niciodată măsurile prin care se fac economii pe seama "oamenilor care au nevoie cel mai mult de ajutor".

"PSD Bucureşti nu va susţine niciodată măsurile prin care se fac economii pe seama oamenilor care au nevoie cel mai mult de ajutor! Să ajuţi o persoană cu dizabilităţi să ducă o viaţă cât mai apropiată de normalitate şi să se integreze în societate, să sprijini părinţii unui copil cu dizabilităţi, care duc în fiecare zi o luptă pe care mulţi dintre noi nici nu ne-o putem imagina sau să îi oferi unei tinere mame un ajutor pentru analize, medicamente ori lucrurile de care are nevoie copilul ei în primele luni de viaţă nu înseamnă nici populism, nici pomană! Sunt lucruri fireşti într-o societate normală. Cu atât mai mult acum, când costul vieţii a crescut, iar pentru foarte multe familii fiecare sută de lei contează", a scris Băluţă, pe pagina de Facebook a PSD Bucureşti.

El a adăugat că un primar general trebuie să fie primarul tuturor bucureştenilor şi al celor puternici şi al celor care, într-un anumit moment al vieţii, au nevoie de sprijin.

"Înţelegem foarte bine că Bucureştiul are nevoie de investiţii. Are nevoie de infrastructură, de transport public mai bun, de termoficare, de străzi, spitale şi şcoli. Are nevoie şi de ordine în cheltuirea banului public. Dar un oraş nu se construieşte doar din beton, asfalt şi proiecte de infrastructură. Un oraş este, înainte de toate, despre oamenii care trăiesc în el. Iar grija faţă de cei vulnerabili nu poate fi trecută la capitolul 'cheltuieli de care ne putem lipsi'", a subliniat liderul PSD Bucureşti.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, reunit vineri, a eliminat, suspendat sau revizuit stimulentele financiare acordate până în prezent pentru nou-născuţi, femeile gravide, copiii cu dizabilităţi.

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