Barbu avertizează înainte de aplicarea acordului UE-Mercosur: Verificăm tot. Vor sta cu loturile în vamă până vor ieşi probele sanitare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marţi, la Antena 3 CNN, că va avea discuţii cu instituţii ale statului pentru verificarea loturilor de marfă care vor ajunge în România, din ţările Mercosur. Uniunea Europeană a notificat oficial statele Mercosur că Acordul comercial interimar UE–Mercosur, se va aplica provizoriu de la 1 mai. "Atrag atenţia tuturor, care vor să comercializeze în România, că vor sta cu ele în vamă până vor ieşi probele concludente, astfel încât să ne protejăm consumatorii", a afirmat Barbu.

Comisia Europeană a transmis o „notă verbală” către Paraguay, statul care deține rolul de custode juridic al tratatelor Mercosur, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Potrivit anunțului, acordul va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 între Uniunea Europeană și statele Mercosur care au finalizat procedurile de ratificare și au notificat Bruxelles-ul până la sfârșitul lunii martie, respectiv Argentina, Brazilia și Uruguay. Paraguay a ratificat recent acordul și urmează să transmită notificarea oficială.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă controale drastice la aceste mărfuri care vin din America de Sud.

"Responsabilitatea mea, ca ministru, este să identific, cu toate instituţiile de control din România, tot ce vine din zona Mercosur. Atrag atenţia, o să am o discuţie şi cu ANPC şi cu partea sanitar-veterinar, să verificăm toate loturile care intră în România.

Am văzut, în urmă cu 2 săptămâni, că foarte multă carne care a venit din Brazilia, Paraguay, Uruguay, au avut depăşiri foarte mari de hormoni. Atrag atenţia - tuturor care vor să comercializeze în România - că vor sta cu ele în vamă până vor ieşi probele concludente astfel încât să ne protejăm consumatorii", a spus Barbu.

Ce înseamnă acordul UE-Mercosur

Aplicarea provizorie va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi și va crea un cadru mai predictibil pentru comerț și investiții. Astfel, companiile, consumatorii și fermierii din UE vor putea beneficia rapid de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile vor fi protejate prin mecanisme de siguranță.

De asemenea, acordul va facilita o cooperare mai strânsă între UE și Mercosur în domenii precum drepturile lucrătorilor și schimbările climatice, contribuind totodată la consolidarea lanțurilor de aprovizionare, în special pentru materii prime critice.

Exportatorii europeni vor putea accesa informații detaliate despre oportunitățile oferite de acord prin platforma Access2Markets, unde datele urmează să fie publicate în perioada următoare.