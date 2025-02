Becali: "Cu SUA sunt partener, cu Europa sunt familie. Nu mai pot eu de Elon Musk"

George Becali spune că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa "e familie", în timp ce America "e doar partener". FOTO: Hepta

George Becali a comentat vineri la Antena 3 CNN situația geopolitică internațională și a subliniat că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa "e familie", în timp ce America "e doar partener".

"Familia noastră este Europa. E adevărat că avem parteneriat cu americanii și eu tot timpul am zis de America și am zis că dacă Trump iese președinte, va amâna Dumnezeu sfârșitul lumii. Dar familia noastră este Europa. Păi noi ce facem? Trădăm familia noastră Europa? Eu așa văd lucrurile. Nu sunt un om cu mari cunoștințe de politică externă, dar eu văd simplu, ca om: familia mea e Europa, eu sunt cu Europa. Ce treabă am cu America? E adevărat, suntem parteneri, da. Dar, cu America sunt partener, cu Europa sunt familie".

Întrebat dacă Elon Musk va veni în România la apelul lui George Simion, Becali a spus că nu știe nimic dar că nici nu îi pasă.

"O să-mi spună George. Și dacă vine Musk, nu mai pot eu de el. Mă tăvălesc pe spate că nu mai pot eu că vine Musk. Țara mea e țara mea, așa mică cum este. Eu îmi spun părerea: nu mai pot de el, de Musk. Ce, ne dă el banii lui, miliardele lui? Judecătorii spun : nu îți permit să candidezi (lui Călin Georgescu – n.r.) și cu asta basta, Trump și Musk, să fiți voi sănătoși", a spus el.