Biroul permanent al Senatului îl obligă pe Mircea Abrudean să sesizeze CCR pentru OUG 38, adoptată de Guvern după moțiune

2 minute de citit Publicat la 14:52 14 Mai 2026 Modificat la 14:52 14 Mai 2026

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, mai 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Biroul permanent al Senatului l-a mandatat pe președintele Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la existența unui posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvern cu privire la procedura de adoptare OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei.

Comisia pentru constituționalitate a Senatului a constatat, marți, existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în privința OUG 38/2026. Punctul de vedere al Comisiei a fost transmis Biroului permanent.

„În ședința Biroului permanent din 13 mai 2026 s-a hotărât mandatarea președintelui Senatului în vederea sesizării Curții Constituționale cu privire la existența unui posibil conflict juridic de natură Constituțională între Parlamentul României și Guvern cu privire la procedura de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea OUG 38/ 2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative”, se arată în documentul transmis, joi, de Biroul permanent președintelui Comisiei de constituționalitate, Nadia-Cosmina Cerva.

Potrivit documentului citat, Biroul permanent și-a însușit punctul de vedere al Comisiei de constituționalitate.

Abrudean declarase „nu există nicio problemă” procedurală în modul în care Guvernul a adoptat ordonanța

OUG 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură în Parlament și funcționa cu statut de Guvern interimar.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituțională OUG 38/2026.

PSD a solicitat Biroului permanent al Senatului sesizarea Comisiei de constituționalitate.

„Guvernul demis Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial o OUG, deși nu mai era în funcție. (...) În data de 4 mai, înainte de demitere, Guvernul Bolojan a avut pe ordinea de zi acea ordonanță de urgență cu privire la Programul SAFE de înzestrare a armatei. În timpul ședinței, la acea ordonanță au fost adăugate 12 puncte pe ordinea de zi, printre care și facilități acordate unor agenți economici, lucru care din punctul nostru de vedere ar fi necesitat un nou aviz al Consiliului Legislativ, având în vedere schimbarea fundamentală a Ordonanței”, motiva atunci liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

În replică, președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirma că „nu există nicio problemă” procedurală în modul în care Guvernul a adoptat ordonanța. El a precizat că punctul de vedere al Comisiei juridice și de constituționalitate indică existența unor posibile elemente de neconstituționalitate, însă el a solicitat și o analiză din partea direcțiilor de specialitate ale instituției.

Președintele Senatului a explicat că din perspectiva sa de fost secretar general al Guvernului, lucrurile au fost „cât se poate de clare” că Executivul a procedat întocmai conform procedurii prevăzute în Legea 561/2009, care reglementează parcursul unui act normativ venit de la Guvern.

„Ordonanța a fost adoptată în termen, adică în 4 mai, ulterior fiind niște modificări în cadrul ședinței de Guvern, lucru care se întâmplă frecvent. A fost necesar un nou aviz al Consiliului Legislativ, care a venit iarăși în termenul în care Guvernul era încă în funcție, nu era demis în 5 mai. Ulterior, a fost repus în ședința din 8 mai pentru a lua act de acel aviz, deci n-a fost nicio încălcare de niciun fel”, susținea Abrudean.