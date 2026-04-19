BNS, scrisoare deschisă către Nicușor Dan. Sindicaliștii îi cer să inițieze consultări directe cu liderii coaliției

BNS îi solicită președintelui Nicușor Dan să exercite pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Blocul Naţional Sindical (BNS) i-a transmis, duminică, o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan în care îi solicită să inițieze consultări directe cu liderii partidelor pentru o formulă de guvernare stabilă.

Scrisoarea este adresată și către liderii PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.

În scrisoare, BNS atrage atenția că economia României se confruntă cu presiuni semnificative, într-un context internațional și intern dificil.

Preşedintele BNS, Dumitru Costin, avertizează că țara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană și că ne confruntăm cu „o creştere alarmantă a poverii datoriei publice”.

„Ţara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, fiind vizată alături de alte nouă state europene de procedura de deficit excesiv. În acelaşi timp, România este «campioana» în UE la rata inflaţiei (9,9% în martie 2026, INS). Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populaţiei şi veniturile salariaţilor şi ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariul mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an.

Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria «junk», în condiţiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, adaugă el.

Președintele BNS a mai adăugat că:

„BNS constată că Parlamentul României, ca autoritate legislativă supremă, îşi uită obligaţia constituţională de exercitare a controlului de eficienţă asupra Băncii Naţionale a României, deşi are instrumente reale de responsabilizare. Respectarea independenţei băncii centrale nu exclude cadrul de supraveghere democratică şi constituţională, în ceea ce priveşte responsabilizarea faţă de rezultatele deplorabile în «lupta» cu inflaţia”, susţine preşedintele BNS.

În acest context, BNS îi solicită președintelui Nicușor Dan să exercite pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate.

„Blocul Naţional Sindical vă solicită, domnule preşedinte Nicuşor Dan, să vă exercitaţi pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate, prin iniţierea de urgenţă a unui dialog naţional real, credibil şi orientat spre rezultate. Considerăm esenţial ca, sub egida Administraţiei Prezidenţiale, să fie aşezaţi la aceeaşi masă atât liderii politici, cât şi reprezentanţii partenerilor sociali – sindicate şi organizaţii patronale –, în vederea construirii unui consens minim necesar pentru depăşirea actualei crize.

De aceea, BNS vă solicită, domnule preşedinte, să iniţiaţi consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să fie dispusă să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi social, negociat cu partenerii de dialog social”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

În lipsa unui consens politic, BNS avertizează că „singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”.

„În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”, susţine BNS.