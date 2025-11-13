Bogdan Ivan, despre preţurile la pompă după cazul Lukoil: Avem suficientă motorină şi benzină ca să nu se justifice scumpiri

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei a transmis, joi, că, în România, există suficientă motorină şi benzină astfel încât să nu se justifice o creştere a preţurilor practicate la pompă. Bogdan Ivan a adăugat că noi nu se aflăm în situaţia Bulgariei, care "este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil". De asemenea, în contextul sancţiunilor asupra Lukoil, ministrul a mai spus că România pregăteşte un "act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională".

Guvernul vrea să preia controlul asupra companiei Lukoil în România până la 21 noiembrie, când sancțiunile americane vor fi aplicate.

Bogdan Ivan a precizat, joi, ce măsuri va lua ţara noastră în contextul în care mai sunt câteva zile până când vor intra în vigoare sancţiunile impuse de SUA împotriva Lukoil.

”În momentul de faţă avem un grup de lucru, împreună cu alte ministere responsabile de acest subiect, am pus deja draftul unui act normativ prin care să reglementăm această situaţie nouă pentru statul român şi pentru toate ţările care au aceste implicaţii în urma sancţiunilor impuse de către SUA, în legătură directă şi cu SUA, cu cei de la OFAC, în legătură directă şi cu compania.

Ne facem treaba pentru a ne asigura că nu vor fi perturbaţii în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afectate companiile care au relaţii comerciale cu această companie şi că nu va fi o lipsă a combustibililor pe piaţă. Ăsta este scopul final”, a afirmat ministrul Energiei, adăugând:

”Sunt formule la care se lucrează acum, tocmai pentru a fi în acord şi cu sancţiunile internaţionale împotriva Federaţiei Ruse şi cu modul în care nu ne dorim să fie afectaţi niciunul dintre români, nici angajaţii companiei, nici partenerii comerciali, nici oamenii care alimentează astăzi la pompă”.

Consiliul Concurenţei ar urma să verifice preţurile la pompă

Bogdan Ivan a ma punctat că instituțiile statului trebuie să facă o analiză în privinţa evoluției preţurilor la pompă:

”Consiliul Concurenţei şi alte instituţii trebuie să se pronunţe, să facă o analiză. În momentul de faţă nu sunt condiţii obiective care să justifice o creştere a preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de faţă, pe lângă zona de producţie internă de combustibil, avem şi importuri masive şi avem o situaţie foarte clară pe piaţa de combustibil. Nu suntem în situaţia în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil”, a spus Ivan, care a asigurat că ţara noastră are suficientă benzină şi motorină:

”Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că în momentul de faţă România este şi exportator de benzină şi de motorină. Adică suntem în situaţia în care noi avem suficientă motorină şi benzină, iar în momentul în care apar aceste potenţiale modificări, tocmai din acest motiv facem acest act normativ, pentru a ne asigura că nu vor fi perturbaţii în piaţă şi pentru a ne asigura că este suficientă motorină şi benzină. Astăzi, la cum este configurată piaţa, este suficientă motorină şi benzină în România ca să nu se justifice o creştere a preţului, ca să fie foarte clar acest lucru”.

România pregăteşte un act normativ

Ministrul Energiei a afirmat că vizează un impact negativ minim:

”Iar în momentul de faţă se lucrează la acest act normativ, pentru că sunt mai multe ministere responsabile. În clipa în care el va fi adoptat, cu fiecare detaliu stipulat în actul normativ, o să ieşim să-l comunicăm. Ceea ce e foarte important să ştie atât oamenii care se uită la noi, cât şi cei care lucrează în reţelele locale din România, că statul se preocupă să rezolve această situaţie cu un impact negativ minim.

Scopul este unul foarte clar: de a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei”, a mai declarat Ivan.