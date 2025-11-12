Miza preluării Lukoil în România. Dacă se închide Rafinăria Petrotel, prețul carburantului crește cu 10%

2 minute de citit Publicat la 15:16 12 Noi 2025 Modificat la 15:16 12 Noi 2025

Rafinăria Lukoil Petrotel acoperă aproximativ 20% din totalul consumului de carburant din România. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

România încearcă să preia controlul asupra activelor Lukoil pentru a proteja cei 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea pieței de carburant. Surse guvernamentale au declarat pentru Antena 3 CNN că, prin rafinăria Lukoil Petrotel se acoperă aproximativ 20% din totalul consumului de carburant din România.

Potrivit surselor citate, „se lucrează la o modalitate prin care statul să preia controlul asupra Lukoil”, iar „cel mai probabil”, va fi o noua legislație. Fie printr-o Ordonanță de Urgență, sau printr-un proiect de lege.

Cele mai importante active ale Lukoil în România sunt Rafinăria Petrotel și stațiile Lukoil de alimentare.

Prin Petrotel se acoperă aproximativ 20% din totalul consumului de carburant din România. Până pe 21 noiembrie trebuie aplicate sancțiunile împotriva companiei rusești, iar România trebuie să ia o decizie: ce face cu compania, cine va gestiona noua funcționare, cum se va realiza aprovizionarea cu țiței.

În cazul în care nu ar mai funcționa deloc Petrotel, având în vedere și presiunile din piață legate de barilul de petrol, analiștii spun că prețurile ar putea crește cu peste 10%. Astfel, motorina ar putea depăși pragul de 9 lei, îndreptându-se chiar spre 10 lei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat marți că Guvernul vrea să preia controlul asupra companiei Lukoil în România până la 21 noiembrie, când sancțiunile americane vor fi aplicate.

Deși nu a explicat cum va avea loc această preluare, Bogdan Ivan a precizat pe Facebook că decizia va asigura protejarea locurilor de muncă ale celor 5.000 de angajați și va asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.

“Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil.

Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.

O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.

România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, este mesajul transmis de Bogdan Ivan.

În România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.