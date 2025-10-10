Bogdan Ivan dezminte o știre publicată de Reuters: „România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022”

Ministrul Energiei a dezmințit o știre publicată de Reuters, conform căreia România și-a crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Bogdan Ivan a trimis agenției de presă un drept la replică și a precizat că România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din decembrie 2022 și nici produse petroliere din februarie 2023. „România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene”, a transmis ministrul Energiei.

„Astăzi, agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă.