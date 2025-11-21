Bolojan acuză bonusurile de la APIA: "Au semnat acorduri cu alte autorități ca să-și ia sporurile la nivelul maxim"

1 minut de citit Publicat la 17:18 21 Noi 2025 Modificat la 17:20 21 Noi 2025

Bolojan a lansat un atac la ministerul Agriculturii Foto: Guvernul României

Premierul României a abordat, vineri, în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la Palatul Victoria şi în care a prezentat măsurile din reforma administrației locale și centrale, şi subiectul sporurilor de la APIA. Bolojan a amintit despre "mii de oameni" care ar fi luat "sporuri la nivel maxim", după ce APIA a încheiat contracte cu alte instituţii.

"Departamentele de peste tot care nu-și fac treaba, care nu accesează finanțări, trebuie să fie finalizate, trebuie să nu mai ia aceste sporuri. Ministerul Agriculturii, avem componente care derulează fonduri europene, plățile care se fac fermierilor de pildă, prin APIA.

Dar APIA a semnat acorduri de înțelegere cu celelalte autorități ale Ministerului Agriculturii pentru că ar presta servicii care îi ajută pe cei de la APIA să facă aceste plăți.

Poate că este așa. Dar nu fiecare zi e dedicată finanțării prin fonduri europene. Și-au luat mii de oameni sporurile la nivelul maxim.

Sunt convins că dacă s-ar analiza putem face plățile fermierilor noștri fără aceste parteneriate", a afirmat Ilie Bolojan.

Sporurile de la Ministerul Fondurilor Europene au dublat salariile

De asemenea, premierul a mai punctat că unii şi-au făcut un scop în sine din a accesa fonduri europene doar pentru a beneficia de sporuri:

„Pe sporuri, pe fonduri europene, accesarea fondurilor europene pentru mulți nu a fost un scop, ci scopul era să beneficieze prevederile care îi premiau cu spor. Nu a fost normal să nu accesăm finanțările pe PNRR, așa cum ar fi trebuit să o facem, dar tot Ministerul Fondurilor Europene să ia sporuri care practic le-au dublat salariile în ultimul an.

Nu poți să îți dublezi salariile dacă nu ai făcut performanță. Sunt de acord cu bonusurile, dar ele trebuie dublate de perfomanță. Faptul că au fost reduse sporurile acolo mi se pare un lucru bun. În continuare, ar trebui să ia sporuri doar cei care fac performanță".