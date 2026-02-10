Bolojan acuză primarii că au crescut taxele mult peste nivelul minim și „acum vor să le reducă, pentru că au avut scandal”

Premierul Ilie Bolojan, în discuție cu primarii. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la întâlnirea cu primarii, că stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, arătând că el nu fuge de asta, dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit iar acum vor să le reducă, pentru că au avut scandal.

”În ceea ce priveşte taxele locale, am spus şi o repet. Stabilirea nivelului minim a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta. Dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit. Acum, aceiaşi colegi primari vor să le reducă, pentru că au avut scandal. Dar nu mai pot să facă, în această situaţie şi ne-au solicitat să creăm această posibilitate. Şi eu am spus şi sunt de acord, dacă ai avut posibilitatea să le creşti peste nivelul de bază, mi se pare normal să-ţi dăm posibilitatea să le cobori până la acel nivel de bază. Pentru că e o problemă de strategie locală, de autonomie locală. Asta am spus”, a declarat premierul Ilie Bolojan în dialogul cu primarii de comune.

„N-am încercat să arunc pisica în curtea dumneavoastră”, a spus premierul.



Ilie Bolojan a menţionat că de ani de zile de când este primar, ştie această dispută veche în care primarii cereau ca Guvernul să le majoreze nivelul minim şi Guvernul le spunea, v-am creat un interval, creşteţi voi impozitele.



„Faptul că în fiecare Consiliu local aproape ne-am comportat ca nişte populişti, în loc să le explicăm, cei care erau în opoziţie în fiecare Consiliu faţă de cei care erau la guvernare, că nu mai putem merge pe acest nivel de impozite, asta e situaţia, hai să vedem ce facem, cei care erau în opoziţie cu dumneavoastră v-au criticat şi aşa mai departe. Dar nu ne ajută. Pentru că ştiţi, problema rămâne pe fond. Chiar dacă fiecare încearcă să fructifice electoral ceva şi asta cred că a fost o eroare, că n-am ajuns la o înţelegere în aşa fel încât, măcar în fiecare Consiliu local, să nu zici nimic. Măcar atât să faci. Ştii în care-i problema. Şi că am stabilit-o de comun acolo”, a mai spus premierul.



