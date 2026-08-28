Bolojan anunță că PNL va susține candidatul USR la alegerile pentru primăria Timișoara

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a anunțat, în calitate de președinte PNL, că liberalii vor susține la alegerile pentru Primăria Timișoara "candidatul convenit cu Dominic Fritz". Foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri că PNL, partidul pe care îl conduce, va susține candidatul USR la Primăria din Timișoara, după ce șeful USR, Dominic Fritz, își va pierde mandatul prin efectul Legii ANI.

PNL a votat miercuri legea, atrăgându-și criticile lui Fritz.

Președintele Nicușor Dan a promulgat-o vineri.

"Sper ca domnul Dominic Fritz să nu-şi piardă mandatul. Dar, în termenii în care i-aţi pus ca ipoteză, în mod evident, la Timişoara, cred că domnul Fritz are o cotă de încredere importantă.

Ceea ce s-a întâmplat oricum nu ajută municipiul Timişoara, ca un primar să-şi întrerupă mandatul la jumătate.

Cred că ceea ce au făcut timişorenii prin votul de încredere pentru Dominic Fritz arată o anumită opţiune şi, în mod evident, vom găsi o soluţie comună ca, la Timişoara, candidatul pe care îl vom susţine să fie cel discutat cu domnul Fritz, dacă se va ajunge în această situaţie", a declarat Bolojan la Prima News, potrivit Agerpres.

Șeful PNL a mai spus că, pentru partidul său, susţinerea Legii ANI a fost o decizie "dificilă" .

Bolojan s-a declarat conștient de faptul că membrii USR "nu au primit acest vot cu inima deschisă".

Dominic Fritz, furios după Legea ANI. Atac dur la PNL și la Nicușor Dan

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat, joi, atacuri la PNL și la președintele Nicușor Dan, la o zi după ce Parlamentul a votat Legea ANI cu tot cu amendamentul care pune capăt mandatului său de primar al Timișoarei.

Revenit în țară din concediu, Fritz a declarat la Digi 24 că, în opinia sa, PNL a greșit când a votat proiectul în forma modificată de Legislativ, pentru a fi pus în acord cu observațiile Curții Constituționale.

În ceea ce-l privește pe președintele Dan, Fritz a vizat "echidistanța" cu care șeful statului a culpabilizat în mod egal formațiunile parlamentare pentru eșecul în cazul Legii salarizării.

"Nu ştiu dacă această echidistanţă ne ajută", a comentat șeful USR.

Dominic Fritz: Relaţia cu PNL a fost una pragmatică

"Relaţia cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică.Noi am făcut o constatare: că, în acest moment, mai multe forţe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremişti de partea de extremă dreaptă şi, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală şi care face totul pentru a a-şi umple 'cutiile de pantofi' şi care opreşte orice încercare de reformă.

Şi în această situaţie este nevoie ca toate forţele de centru, toate forţele care vor o Românie care livrează pentru oameni, să lucreze împreună. Şi asta e mai important decât anumite orgolii", a spus Dominic Fritz.

El a fost întrebat dacă va colabora în continuare cu Bolojan.

"În continuare, credem că asta este o direcţie. Că nu fiecare decizie a PNL este corectă, că există un anumit reflex după mulţi ani de colaborare cu PSD, asta e clar. Dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei la ei în interior", a răspuns el.

"Cred că (votul PNL la Legea ANI) a fost o greşeală, pentru că statul de drept nu are preţ, în primul rând.

Iar în al doilea rând, eu nu cred că va fi posibil, pentru Comisia Europeană, să ne ramburseze 770 de milioane de euro, dacă încălcăm grav şi în mod direct legislaţia europeană. Nu doar e vorba de Constituţia României aici, ci şi de dreptul european", a contiunuat preşedintele USR comentariul vizavi de votul parlamentarilor liberali în favoarea legii ANI.