Bolojan, despre Maia Sandu: A reuşit în Republica Moldova nişte performanţe politice care merită respectul

Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat vineri, la Prima TV, că preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a obţinut „performanţe care merită respectul”, subliniind atât recâştigarea mandatului de șef al statului, cât și menținerea direcţiei pro-europene în recentele alegeri parlamentare, notează Agerpres.

„Eu am un respect pentru doamna Maia Sandu. O şi cunosc personal. Şi cred că în Republica Moldova, într-o situaţie foarte dificilă, faptul că şi-a recâştigat mandatul, într-o competiţie nu foarte uşoară, faptul că în aceste alegeri a reuşit să păstreze direcţia pro-europeană, inclusiv prin majoritatea parlamentară, care a fost dată de cetăţenii Moldovei, de românii basarabeni PAS-ului, cred că sunt nişte performanţe care merită respectul”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că un pas esențial pentru viitor este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, proces care ar aduce beneficii concrete de ambele maluri ale Prutului.

„Şi o aşteaptă nişte provocări importante, pentru că - şi pentru România, şi pentru Republica Moldova - accederea Moldovei în structurile Uniunii Europene este un lucru foarte important, pentru că asta ar însemna o dezvoltare economică, o convergenţă mai bună pe o parte şi pe alta Prutului, o conectivitate mai bună şi, la un moment dat, un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri”, a mai spus liderul liberal.

Întrebat dacă o vede pe Maia Sandu drept un posibil „competitor politic în România, peste trei ani”, Ilie Bolojan a răspuns că nu a luat în calcul un asemenea scenariu.