Bolojan, după protestele angajaților din Guvern: "Să fie un minister întreg în faţa Guvernului şi plătit o zi întreagă, nu e în regulă"

Mihai Jurcă a cerut întocmirea unor liste nominale cu salariații care au participat la protestul organizat de FNSA și alte șase federații sindicale, în Piața Victoriei, din data de 15 septembrie 2025. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul României a transmis, miercuri, după ce sindicaliștii din administrație au acuzat că se întocmesc liste negre cu angajaţii din Guvern care au participat la protestul din Piaţa Victoriei, în 15 septembrie, că l-a rugat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, să verifice dacă angajații din minister erau liberi sau plătiți pentru ziua în care şi-au exprimat nemulţumirile în stradă.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii cu privire la abuzurile grave comise de Guvernul României împotriva propriilor angajați, după ce șeful Cancelariei lui Bolojan a cerut o listă cu cei care au ieşit la proteste pentru a le tăia din salarii.

Mihai Jurcă a cerut întocmirea unor liste nominale cu salariații care au participat la protestul organizat de FNSA și alte șase federații sindicale, în Piața Victoriei, din data de 15 septembrie 2025.

Miercuri, Bolojan a fost chestionat dacă el i-a cerut lui Jurca să pretindă o listă cu angajații Guvernului care au participat la protest.

„Nu știam asta. Știu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru, când a fost mitingul angajaților Ministerului fondurilor europene, dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiți în ziua respectivă și l-am rugat să verifice, pentru că să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă nu mi se pare în regulă, deci cred că dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă trebuie să îți asumi acest lucru.

Nu e niciun fel de problemă, n-are nimeni nicio treabă cu tine, dar nu știu, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte și să fii și pontat, și salarizat nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie", a declarat Ilie Bolojan.

Angajaţii Guvernului acuză că se întocmesc liste negre

Angajații din Aparatul de lucru al Guvernului au primit, mai exact, o adresă în care li se solicită: ,,vă rugăm să ne comunicaţi persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului.”. Aceasta este semnată de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă.

FNSA denunță o astfel de practică abuzivă care nu are ce căuta într-un stat membru al Uniunii Europene și care contravine standardelor internaționale privind libertatea sindicală.

„Este inadmisibil ca în 2025, într-o țară europeană, Guvernul să caute să identifice și să intimideze propriii funcționari pentru simplul fapt că au participat la un protest legal. Asemenea metode nu doar că subminează drepturile angajaților, dar compromit credibilitatea României în fața partenerilor europeni și internaționali!”, susține președintele FNSA, Bogdan Șchiop.