Bolojan spune că are încredere în colegii săi din PNL: „Avem o rezoluție că nu vom mai colabora cu PSD dacă generează o criză politică”

Premierul României, Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan spune că are încredere în colegii de la PNL în criza legată de ieșirea de la guvernare a PSD și că partidul său nu va mai colabora cu PSD, dacă acesta provoacă o criză politică și guvernamentală. Întrebat dacă crede că există în PNL un grup care ar putea să se alinieze cu PSD-ul, Bolojan a spus că are încredere în colegii săi liberali și că PNL are o rezoluție care spune că nu va mai colabora cu un PSD care generează o criză politică

„Eu am încredere în colegii mei și PNL are o rezoluție care prevede că dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va mai colabora cu PSD după aceea. Când vom avea ședință, în funcție de ce se întâmplă mâine, vom avea niște decizii. Gândiți-vă că în condițiile în care un alt partid stabilește premierul altui partid, înseamnă că acel partid devine o anexă. Să presupunem că vine un premier, cât timp va dura până când PSD va face același lucru. Dacă va veni un premier de tip marionetă, credem că ar fi bine pentru România, ar fi bine ceva și pentru PNL? Nu ar fi bine nici pentru țară, nici pentru PNL, deci pentru mine, lucrurile sunt cât se poate de clare.

În condițiile în care un guvern pe care îl reprezint eu astăzi nu mai re susținere în Parlament, deci cade prin moțiune, în mod cert președintele face consultări și poate să propună un nou premier, dar acel premier se bazează pe o majoritate și pe sprijinul partidului lui, dar nu se pune problema”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat cu privire la poziția UDMR în această situație, Bolojan a răspuns:

„Cred că UDMR a avut o atitudine de a evita poziționările și de a purta un dialog cu toate forțele. Au fost un factor de echilibru și cred că asta vor fi în continuare”.

Ce spune despre poziția președintelui Nicușor Dan:

„Cred că domnul președinte a dialogat cu partidele, a văzut care sunt perspectivele și în funcție de ele va acționa ca mediator.

Aici, când ești pe o funcție sau pe alta, nu e vorba de a fi plăcut ci de a colabora și am avut o colaborare bună cu președintele României. E o situație complicată, cu un parlament fragmentat, așa cum îl știm, avem nevoie de coaliții de cel puțin trei partide ca să ai voturi pentru o majoritate. E greu de spus că avem acum un partid care să aibă un premier care să țină exclusiv de acel partid, e nevoie de discuții și dialog.

Nu mi s-a oferit nicio funcție și nu acționez pentru a obține o altă funcție, gândiți-vă că în vara anului trecut aș fi putut să stau comod la președinția Senatului, dar văzând că nu e înghesuială, mi-am asumat. Nu am o problemă să achit o notă de plată, dar fac ce trebuie pentru România și nu pentru PSD. Am făcut tot ce e posibil, respectând toate partidele. Sunt două partide care au o responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în România – unul e PNL și altul e PSD.

Noi avem responsabilitatea să reparăm ce am stricat, sigur, alături de celelalte partide. Ce s-a întâmplat nu e de natură să crească încrederea românilor în partide și dacă vom continua tot așa, că nu mai pot lucrurile să meargă ca înainte – că trebuie să cheltuim transparent banii țării, să eliminăm privilegii – dacă nu înțelegem, e evident că din 2028 riscul să avem un val anti-sistem în care oamenii votează orice altceva fără să-i mai intereseze”.