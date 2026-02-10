Bolojan susţine că impozitarea proprietăţii la valoarea de piaţă nu va aduce noi majorări: O stabilim pe baza tranzacţiilor din ţară

Bolojan, despre impozitarea proprietăţii la valoarea de piaţă . Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan declară că stabilirea impozitului pe proprietate, bazat pe valoarea de piaţă, nu va determina în mod automat noi majorări. "Această valoare de piaţă este în curs de stabilire pe baza tranzacţiilor care se fac în toată ţara", a afirmat prim-ministrul, notează Agerpres.

"Avem un angajament să aplicăm de la finalul acestui an o cotă procentuală pe valoarea de piaţă a imobilelor. Această valoare de piaţă este în curs de stabilire pe baza tranzacţiilor care se fac în toată ţara. Nu va însemna o nouă majorare, pentru că procentul pe care îl aplică localităţile va putea fi reglat de la fiecare localitate. Dar este adevărat că valoarea care se va plăti va fi apropiată de ceea ce se plăteşte anul acesta. Şi, practic, ăsta este un an de tranziţie, dar nu mai puteam să mergem în această formulă. Iar acum avem două posibilităţi.

Facem o analiză în momentul de faţă să vedem care este impactul, unde sunt problemele, şi trebuie să luăm nişte decizii. În mod cert, impozitele pe proprietate în administraţia locală depind de mai mulţi factori, care sunt foarte diferiţi şi nu pot fi integraţi într-o formulă simplistă, pentru că depind de rangul localităţii - dacă eşti municipiu, dacă eşti oraş - depind de zonare, depind de tipul de casă, din ce-i construită", a spus Bolojan, pentru Digi24.

Premierul a adăugat că în Europa, taxele locale acoperă în general toate cheltuielile primăriilor. În România, însă, veniturile autorităţilor locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal.

Ilie Bolojan a mai precizat că în România s-au creat de-a lungul anilor "foarte multe excepţii", astfel încât "o bună parte" dintre cetăţeni nu au mai plătit taxe şi impozite locale.

"Sunt câteva zone, în special cei care locuiesc în imobile vechi de peste 50 de ani până la 100 de ani, zone de case vechi, zone istorice şi aşa mai departe, acolo impactul a fost mult mai mare pentru că s-a suprapus o majorare de impozit cu o scutire de facilitate. De asemenea, avem situaţii în care, de exemplu, unele primării au majorat mult mai mult impozitele pe maşini faţă de limita pe care a stabilit-o Guvernul, crezând poate că vor încasa mai mulţi bani sau şi-au stabilit politicile locale.

Problema pe care o au, după ce au apărut nemulţumirile cetăţenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislaţia actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea naţională", a explicat premierul.

În ce priveşte protestele din judeţele Harghita şi Covasna, Bolojan a fost de părere că este posibil ca aceste situaţii să fi avut legătură inclusiv cu "probleme sociale" sau cu anumite "mize" politice.

"Am înţeles că creşterea de impozite pe maşini a fost mult mai mare decât cea minimă stabilită prin lege şi e posibil să fie şi alte aspecte care ţin de problemele sociale din localitate sau de campanii care au loc în vecinătate. (...) E posibil să existe şi datorită mizelor politice şi ştiţi, atunci când sunt tot felul de poziţionări şi de campanii, în general, lucrurile se pot prezenta într-o formulă sau alta. (...) În mod cert însă, creşterea de impozite nu este un lucru pe care îl aplaudă oamenii, aceasta este o realitate", a precizat premierul.