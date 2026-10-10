Bușoi: Peste 80% dintre condiţiile pentru investiţia în proiectul SMR de la Doiceşti nu sunt îndeplinite

1 minut de citit Publicat la 16:38 10 Oct 2026 Modificat la 16:38 10 Oct 2026

Cristian Bușoi. sursa foto: Agerpres

Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești a intrat într-un impas serios. Mai mult de 80% dintre condițiile asociate deciziei finale de investiție nu au fost îndeplinite, iar Nuclearelectrica propune ca activitatea să fie redusă la strictul necesar, cu cheltuieli minime și cu cel puțin 60% mai puțini oameni implicați. Anunțul a fost făcut de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o postare pe Facebook, notează Agerpres.

„Peste 80% dintre condițiile FID nu sunt îndeplinite. Trei dintre condițiile esențiale rămân nerezolvate”, a scris acesta.

Potrivit lui Bușoi, Nuclearelectrica a publicat, vineri seara, nota care evaluează, la 30 septembrie 2026, stadiul condițiilor asumate odată cu decizia finală de investiție din februarie.

Compania a cerut totodată ca pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor să fie introdusă informarea acționarilor despre proiect, alături de adoptarea unor decizii privind viitorul acestuia.

Prima problemă ține de acordul-cadru dintre Nuclearelectrica și compania americană NuScale, pentru care cele două părți nu au ajuns încă la o formă comună.

„Potrivit SNN, partenerul american a renunțat treptat la angajamente prevăzute inițial, iar alternativa propusă de acesta nu oferă suficiente garanții”, a precizat secretarul de stat.

A doua condiție privește angajamentul ferm al NuScale de a achiziționa modulele SMR. Compania americană a refuzat să semneze un acord cu caracter obligatoriu, iar discuțiile despre asumarea costurilor și despre garanțiile de performanță au fost întrerupte.

Ambele condiții au fost gândite pentru a asigura o împărțire corectă a riscurilor într-un proiect de tip FOAK (First of a Kind), adică prima implementare efectivă a acestei tehnologii.

A treia problemă este legată de teren. În zona unui puț vechi al Soceram au fost identificate gaze naturale, iar această descoperire întârzie demersurile de autorizare a amplasamentului.

În aceste condiții, Nuclearelectrica propune ca, în următoarele șase luni, compania de proiect RoPower să funcționeze la capacitate redusă, cu cheltuieli minime și cu o reducere de cel puțin 60% a personalului implicat.

Compania vrea, de asemenea, să trimită o notificare către NuScale, prin care partenerul american să primească cel mult 30 de zile pentru a îndeplini condițiile prioritare.

În paralel, Nuclearelectrica va lua în calcul și alte tehnologii americane, în baza Acordului interguvernamental dintre România și Statele Unite, ratificat prin Legea nr. 200/2021, dar și a ceea ce Bușoi numește „buna colaborare instituțională demonstrate până în prezent”. Compania urmează să își revizuiască strategia privind reactoarele modulare mici.