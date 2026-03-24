Buzoianu anunță lansarea hărții digitale „Inspectorul Balastierelor”, de azi: Cetățenii pot să verifice autorizațiile balastierelor

Diana Buzoianu, ministra Mediului. sursa foto: Agerpres

„Inspectorul balastierelor”este o platformă, o hartă în care au fost încărcate absolut toate avizele care există pentru astfel de exploatări şi care va fi pusă, începând de astăzi, la dispoziţia tuturor românilor, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

„Balastierile sunt un fenomen care a fost ascuns destul de mult în ultimii ani, deşi în spatele lor s-au întâmplat foarte multe ilegalităţi. Ştim deja cazuri absolut îngrijorătoare, în care comunităţi au rămas fără apă din cauza balastierelor ilegale.

Am avut, din păcate, inclusiv tragedii cu copii care au murit în balastiere, în iazuri piscicole care nu au respectat toate normele care ar fi trebuit să fie respectate. Avem în momentul de faţă inclusiv infrastructură de poduri care a fost avariată de balastiere care au fost făcute total ilegal sau cu nerespectarea avizelor de mediu.

La toate aceste consecinţe absolut negative, răspunsul autorităţilor a fost mai degrabă să spună că nu este un subiect real, controalele nu trebuie să fie făcute. (...) 'Inspectorul balastierelor' este o platformă, o hartă, dacă vreţi, care va fi pusă, începând de astăzi, la dispoziţia absolut tuturor românilor. Vorbim de o hartă în care au fost încărcate absolut toate avizele care astăzi există”, a afirmat ministrul Mediului.

Buzoianu: „Dacă nu apare un perimetru, va şti foarte clar că acolo este o exploatare ilegală”

Potrivit Dianei Buzoianu, în prezent există 6.216 perimetre autorizate în ultimii cinci ani, 1.849 de perimetre active.

„Toate aceste autorizaţii vor putea fi verificate de orice persoană interesată. În momentul în care ai ajuns pe un perimetru unde zici că este posibil să fie realizată o extragere de agregate, există un buton de localizare, care, dacă este apăsat, îţi va arăta exact unde eşti tu şi dacă există un perimetru de gestionare a unor balastiere. Asta înseamnă că absolut orice persoană va putea să vadă dacă în zona în care se află se extrage balast.

Dacă nu apare un perimetru, va şti foarte clar că acolo este o exploatare ilegală. Deci, transformăm, practic, verificările care au fost ascunse sub preş pentru absolut orice român care este interesat să vadă realitatea”, a susţinut ea.

De asemenea, în aplicaţie se poate vizualiza, dacă se dă click pe unul dintre avize, pentru ce a fost autorizată exploatarea.

„Putem să vedem inclusiv autorizaţiile care au expirat, ceea ce înseamnă că dacă o persoană, de exemplu, se află într-o zonă care arată ca şi cum ar fi fost făcute exploatări de agregate acolo, dar nu găseşte niciun fel de echipament în momentul respectiv, (...) poate să apese pe buton, să selecteze avizele expirate, şi va putea să ştie foarte clar dacă acolo a fost de-a lungul timpului o exploatare legală, cu autorizaţie care între timp a expirat.

Deci, avem absolut toate instrumentele necesare pentru jurnalişti, pentru societatea civilă, pentru cetăţenii interesaţi să poată la un click distanţă să vadă unde s-au făcut exploatări legale şi unde s-a făcut exploatări ilegale. Este genul de transparenţă în care credem şi genul de transparenţă care suntem convinşi că va băga destul de multă frică într-o industrie care a funcţionat ilegal.

Este o industrie perfect legitimă, avem nevoie de balastiere, este absolut legitim să poată să fie folosite aceste instrumente, dar noi vorbim mai departe de fenomenul operatorilor care nu şi-au obţinut avizele şi care, repet, au pus în pericol comunităţi întregi, limitând accesul la apă pentru comunităţi sau inclusiv distrugând diverse infrastructuri critice”, a explicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu i-a încurajat pe cetăţenii care identifică balastiere ilegale să sesizeze acest lucru la autorităţile competente.

„Evident, încurajăm absolut toţi românii să depună sesizări în momentul în care vor găsi, cu acest instrument, zone care au fost exploatate ilegal. Încurajăm absolut pe toată lumea să depună sesizări şi la ANAR şi la minister. Eu sunt convinsă că acest instrument va fi folosit pentru a scoate în sfârşit la suprafaţă un fenomen infracţional grav la nivel naţional”, a transmis aceasta.

Potrivit ministrului, peste trei luni va fi lansată şi aplicaţia care înregistrează efectiv trasabilitatea şi tot procesul de exploatare agregată.

„În următoarele trei luni vom lucra alături de experţi - şi pentru această hartă am lucrat inclusiv alături de voluntari cărora le mulţumim, alături de experţi, alături de operatorii economici şi, evident, alături de ANAR, pentru a putea să introducem toate datele necesare, dar este doar o mică parte, de fapt, din aplicaţie.

Urmează în trei luni de zile de acum încolo să fie lansată şi aplicaţia care înregistrează efectiv trasabilitatea, tot procesul de exploatare agregată şi absolut toate informaţiile care sunt trecute în avize să fie corelate apoi şi cu ce se pune pe piaţă, astfel încât să ne asigurăm că, într-adevăr, controalele vor fi făcute într-un mod absolut cât se poate de real şi vor fi şi sancţionate toate balastierele care nu au respectat legislaţia.

Dar mai important decât orice, vom şi preveni cazuri absolut grave în care exploatarea ilegală a balastierelor a dus, repet, la tragedii în România”, a arătat ea.

Odată cu lansarea aplicaţiei, peste trei luni, dispeceratul din minister va fi conectat, iar cei care vor dori să facă sesizări vor putea suna direct.

„Azi se pot depune sesizări prin mail, la adresele standard de la minister sau de la ANAR, dar în următoarele trei luni, în momentul în care vom avea şi aplicaţia din spate, vom conecta aplicaţia inclusiv cu dispeceratul de la minister. Asta înseamnă că în trei luni de acum încolo, practic, când vor fi descoperite astfel de nereguli, nu va mai trebui nimeni să stea să scrie sesizările, să le depună pe mail.

Va putea pur şi simplu să sune direct din aplicaţie în dispecerat şi vom putea să preluăm sesizările imediat de acolo. Astăzi, oamenii pot să meargă pe teren, pot să identifice toate neregulile şi vor putea să depună imediat pe mail o sesizare standard care va putea va fi luată în considerare. Vor fi după aia trimişi inspectorii ca să poată să facă verificările pe teren”, a dat asigurări Buzoianu.