Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să poarte bodycam-uri la controale. Buzoianu: Ordinul „previne acte de corupţie”

Proiectul de Ordin de ministru care obligă comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în acțiunile de control a fost pus, marți, în consultare publică de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Diana Buzoianu a declarat că măsura este una menită atât să-i protejeze pe comisari de eventuale agresiuni, cât și să prevină corupția, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MMAP, procedura stabileşte că, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislaţia specifică din domeniul mediului, acţiunile comisarilor şi personalului GNM vor fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotarea instituţiei.



„Prin acest ordin se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control, fapt care contribuie la întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu. Asigurăm astfel protecţia reală a comisarilor aflaţi pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere şi va putea fi probă în instanţă. În al doilea rând, previne acte de corupţie”, a declarat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.



Mijloacele foto-audio-video se utilizează de comisarii şi personalul GNM în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, fără consimţământul persoanelor vizate, precum şi în situaţii în care se impune documentarea şi obţinerea mijloacelor de probă privind nerespectarea legislaţiei de mediu.



„Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă. Mijloacele foto-audio-video portabile reprezintă mijloace de protecţie împotriva faptelor de ultraj şi a acuzaţiilor îndreptate împotriva comisarilor GNM cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu, precum şi de protecţie a persoanelor ce fac obiectul intervenţiilor şi acţiunilor acestora, fiind mijloace eficiente de descurajare a săvârşirii unor fapte ilegale, ca urmare a conştientizării faptului că intervenţiile şi acţiunile comisarilor sunt înregistrate”, se precizează în comunicat.



Garda Naţională de Mediu poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, imaginile şi/sau înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.



Garda Naţională de Mediu prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale celorlalte acte normative incidente domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.



În ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor aeriene fără pilot, aceasta se face în următoarele situaţii:

supravegherea zonelor cu potenţial de poluare;

supravegherea zonelor greu accesibile;

colectarea probelor foto-video în cadrul acţiunilor operative şi investigaţiilor;

documentarea, constatarea, în vederea sancţionării faptelor ilegale, din domeniul protecţiei mediului, prin identificarea activităţilor ilegale şi a persoanelor responsabile, în condiţiile legii;

De asemenea, dronele se utilizează doar de personalul GNM instruit şi autorizat conform legislaţiei aeronautice aflată în vigoare. Zborurile cu mijloacele aeriene fără pilot se efectuează numai în condiţii care nu pun în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor sau mediului.



Activitatea de inspecţie şi control a fost reglementată prin utilizarea dotărilor şi echipamentelor achiziţionate de GNM în proiectul „Echipamente de monitorizare şi control pentru Garda Naţională de Mediu”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.