Buzoianu anunţă noi reguli în ANAR, după ce unii inspectori au acuzat "presiuni" la nivel local: Inspecția, mutată la nivel național

Buzoianu anunţă noi reguli în ANAR. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Niciun inspector din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR) nu va mai răspunde ierarhic superior unui director care încearcă să-l convingă că trebuie să se uite în altă direcţie şi să nu vadă problemele de mediu, a transmis ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, pe Facebook.

"'Mi s-a spus de la conducere că nu primesc maşina din instituţie să merg în control, în calitate de inspector, până nu spun unde mă duc să fac controlul', 'Am ajuns acolo şi mi s-a explicat de conducere că nu trebuie să văd diverse nereguli', 'La nivel local şefii de instituţii se ştiu cu cei care trebuie să fie controlaţi de noi'. Câteva dintre poveştile oneste ale unor inspectori din cadrul ANAR care ne arată cât de greşit este că, astăzi, ei se află, ierarhic, sub conducerile de la nivel local ale administraţiilor bazinale.

Vom schimba această realitate! La reorganizarea ANAR, propunerea va fi clară de a muta inspecţia la nivel naţional, astfel încât să nu mai poată baronii locali să pună presiune pe inspectori.

Citesc iar raportul de analiză organizaţională care tocmai a fost realizat pentru Apele Române. Şi chiar în acest raport e explicat clar că există un conflict vădit la directorii de administraţii bazinale care semnează toate actele de reglementare pentru operatorii economici din local şi apoi coordonează şi activitatea de control pentru acei operatori locali", a susţinut Buzoianu, pe Facebook, preluată şi de Agerpres.

Potrivit sursei citate, inspecţia controalelor va fi mutată la nivel naţional şi, astfel, "niciun inspector din cadrul Apelor Române nu mai trebuie să aibă presiune pusă de la nivel local pentru că au sunat baronii locali, directorul de Sistem de Gospodărirea Apelor sau directorul de la Administraţia Bazinală".

"Aşadar, propunerea va fi ca inspecţia să fie mutată la nivel naţional. Niciun inspector din cadrul Apelor Române nu mai trebuie să aibă presiune pusă de la nivel local pentru că au sunat baronii locali, directorul de Sistem de Gospodărirea Apelor sau directorul de la Administraţia Bazinală. Niciun inspector nu trebuie să mai dea cu subsemnatul să zică ce operator economic local va controla ca să poată avea maşină de mers pe teren în control.

Niciun inspector nu va mai răspunde ierarhic superior unui director care încearcă să-l convingă că trebuie să se uite în altă direcţie şi să nu vadă probleme de mediu", a afirmat şefa de la Mediu.