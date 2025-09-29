Călin Georgescu pretinde că dacă nu făcea el apel la calm în 6 decembrie, "ar fi intervenit NATO"

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. FOTO: Hepta Foto: Inquam Photos/ George Călin

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost întrebat luni, la emisiunea Marius Tucă Show, despre "îndemnurile la pace" pe care le-a făcut în ziua în care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din România.

În ziua respectivă, Georgescu i-a acuzat, de fapt, pe judecătorii CCR de "lovitură de stat" și a afirmat textual că "statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare, fiind în comă indusă".

"Poporul român nu cedează. Cu iubire, adevăr și pace în inimă, ne vom construi, împreună, destinul", spunea el la momentul respectiv.

Călin Georgescu: Dacă nu făceam apel la pace, îl puneam pe Trump într-o poziție delicată

Invitat să-și explice declarația de atunci, Georgescu a spus că a vrut să evite "o intervenție NATO în România", care ar fi afectat ceremonia de învestitură a lui Donald Trump pentru un nou mandat la Casa Albă

"Am convingerea că doar așa se poate crea o societate. Eu nu am dorit sa existe repercusiuni. Pe 20 ianuarie, președintele Trump avea ceremonia. Orice se întâmpla aici, punea într-o situație delicată poziția președintelui Trump. Putea fi un caz de urgență, NATO intervenea și se putea schimba totul.

Cert e un lucru. Discutam de viitorul acestei națiuni. El nu poate sa fie demn, prosper si ferice pentru popor dacă provoci violență sau îndemni la ură.

Eu am spus clar: poporul meu, îl urmez, îl ascult. Partidul politic e poporul român. Daca îmi cere, îmi solicita, fac orice. Atitudinea omului, ultimele obiectiv, tot acesta vor fi: pacea, respectul, susținerea, încurajarea", a spus Călin Georgescu.

Ce i-a îndemnat Georgescu pe judecătorii CCR la nici două săptămâni de la anularea alegerilor

Dacă în mesajul din 6 decembrie către susținătorii săi, Georgescu le-a vorbit de pace și de viitor, fostul candidat prezidențial și-a radicalizat ulterior discursul într-un alt îndemn, postat pe Facebook și consemnat de presa centrală pe 17 decembrie.

În noul mesaj, Georgescu i-a amenințat pe judecătorii CCR pentru decizia de anulare a alegerilor prezidențiale, cerându-le "să îşi repare greșeala."



"Doamnelor şi domnilor judecători ai CCR, v-ați încălcat jurământul? Prin ce ați decis în data de 6 decembrie nu cumva aţi jurat strâmb? Vreți să vă ajute Dumnezeu - așa cum spune jurământul magistraților!? Atunci reparați-vă greșeala, ca oamenii să mai aibă încredere în dreapta judecată a instituțiilor, altfel nici în infern nu veți găsi refugiu!

Vă atrag atenția că riscați să plătiți voturile anulate cu ani grei de pușcărie - și nu uitați că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar voi, mai ales voi, cei care ar fi trebuit să protejați legea, nu să o condamnați nedrept! (...) Dumnezeu este doar unul, nu vă credeți egalii Lui!", a avertizat politicianul în finalul mesajului.