Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia dată de Judecătoria Sectorului 1 poate fi contestată

Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, potrivit Agerpres. Decizia a fost luată marţi de Judecătoria Sectorului 1, însă, aceasta poate fi contestată.

"În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 Cpp, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare", se arată în hotărârea magistraţilor.

În vârstă de 63 de ani, Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Este vorba despre o fază preliminară a procesului, în cadrul căreia judecătorii urmează să decidă dacă îi mențin măsura controlului judiciar, conform Agerpres.

La ieșirea din sediul instanței, fostul candidat la prezidențiale a cerut demiterea ministrului Apărării, în contextul problemelor apărute la mobilizarea rezerviștilor.

"Am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine. A văzut asta și partenerul nostru strategic – Statele Unite, au văzut și dușmanii neputința noastră într-o organizare militară la nivel național. De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat. Iar justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative", a declarat Georgescu.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.