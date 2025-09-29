Călin Georgescu s-a răzgândit, după ce și-a anunțat retragerea din politică: „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”

Călin Georgescu susține că a fost trădat de oameni foarte apropiaţi. Sursa foto. Inquam Photos / Vlad Bereholschi

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a declarat, luni, în emisiunea „Marius Tucă Show”, că „tăcerea nu înseamnă retragere”, ci o etapă de analiză atentă înainte de a acționa. El a făcut referire la retragerea din politică.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te retragi, nu te predai, vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenţie şi acţionezi. Nu există altă formă”, a declarat Călin Georgescu, într-un interviu la Gândul.

De asemenea, el a fost întrebat dacă a fost trădat. „De oameni foarte apropiaţi”.

„Eu am spus, cei mai severi prieteni, cu ajutorul lor eu m-am întărit în această perioadă (...) Peste toate e foarte frumos când se curăţă totul în jurul tău şi ai numai o mână de prieteni, de viteji în cazul meu, de care sunt onorat şi foarte mândru, cu care ne înţelegem din priviri”, a mai declarat Călin Georgescu, în cadrul interviului.

Precizarea vine după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Georgescu anunțase că își „încheie implicarea activă în procesul politic” și că rămâne „observator pasiv”, după ce CCR i-a respins candidatura la prezidențialele din 2025.