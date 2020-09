Călin Popescu Tăriceanu, atac la Gabriela Firea: Alianța care putea să-i aducă un nou mandat de primar general a fost refuzată chiar de ea

“Gabriela Firea greșește atunci când caută vinovați pentru înfrângerea de la Capitală altundeva decât în propriile decizii! Alianța care putea să-i mai aducă un nou mandat de primar general a fost refuzată chiar de ea. Nu putem acum să acceptăm falsificarea adevărului doar pentru ca dna Firea să-și poată găsi scuze pentru dezastrul pe care l-a provocat la Capitală”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.

Tăriceanu susţine că ALDE, Pro România şi PSD au ajuns într-un stadiu avansat de negociere a unei alianţe pentru alegerile locale, care ulterior urma să se transforme într-o alianţă şi pentru alegerile parlamentare. Numai că la nivelul Bucureştiului nu s-a putut ajunge la un consens din cauza Gabrielei Firea. Alianţa s-a dovedit însă o formulă de succes la nivelul altor localităţi din ţară, mai susţine Tăriceanu.

“Gabriela Firea a candidat atât de singură, încât s-a ferit și de propriul partid”

Motivul pentru care fostul primar general s-ar fi opus alianţei este pus pe seama lipsei sale de experienţă.

“Nu am ajuns în acest impas pentru că noi la ALDE am fi condiționat cu ceva această alianţă, locuri pe listă sau alte funcții, ci pentru că lipsa de experiență a dnei Firea a împins-o spre această soluție. După cum am văzut în campanie a candidat atât de singură încât s-a ferit foarte tare și de propriul partid”, explică Tăriceanu.

“Dacă am fi avut o alianță, Bucureștiul nu ajungea pe mâna unor demagogi!“

Călin Popescu Tăriceanu se arată dezamăgit de pierderea unor poziţii cheie la alegerile locale, situaţie în care nu s-ar fi ajuns dacă ALDE, PSD şi Pro România ar fi reuşit să se alieze.

“Dacă am fi avut o alianţă, așa cum am propus, probabil că acum Vlad Voiculescu nu mai amenința primarii în funcție cu închisoarea. Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Dan Tudorache era primar la sectorul 1. Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Bucureștiul nu ajungea pe mâna unor demagogi!

Dar așa se întâmplă când disprețuieșți un ajutor dezinteresat doar pentru că ți se pare prea mic“ – a concluyionat liderul ALDE.