Călin Popescu Tăriceanu, predicţie despre prezidenţiale: "Văd turul doi între Klaus Iohannis şi Mircea Diaconu"

Foto: captură Antena 3

Lupta pentru prezidenţiale, în turul doi, s-ar da între Klaus Iohannis şi Mircea Diaconu, crede preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

„Eu am să mă bazez pe nişte lucruri obiective. Cel mai recent reper pe care îl am în minte este sondajul făcut de IMAS cu ceva timp în urmă, cred că sunt zece zile poate, la comanda Europa FM. IMAS-ul îl dă pe locul doi pe Mircea Diaconu. Acum, cu ieşirea lui Dăncilă din funcţia de prim-ministru, părerea mea că atuul ei, aşa cum am spus, singurul, l-a pierdut şi o parte importantă a electoratului PSD s-ar putea să-l voteze pe Mircea Diaconu mai degrabă, decât pe Dan Barna.

Prin urmare, şansele lui Diaconu cresc şi mai mult. Şi atunci văd turul doi într-adevăr între Iohannis şi Diaconu”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, sâmbătă, la o conferinţă de presă care a avut loc la sediul ALDE din Sibiu.