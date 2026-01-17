Cât de importantă este absența lui Nicușor Dan de la Forumul de la Davos: „Povestea asta cu vizite pentru trei poze nu mai merge”

Țara noastră va fi reprezentată la Davos de ministrul de Externe, la fel ca în timpul mandatului lui Klaus Iohannis. Foto: Agerpres

Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu ratează o oportunitate de a se întâlni cu omologul său american Donald Trump, prin absența sa de la Forumul de la Davos. Directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor a explicat că a apus vremea în care astfel de deplasări puteau fi justificate pentru „trei poze”. Acum, orice întâlnire la nivel înalt trebuie să fie una de substanță, iar acestea se programează din timp.

Întrebat dacă ar fi fost o oportunitate pentru Nicușor Dan să-l întâlnească pe Donald Trump la Forumul de la Davos, Iulian Chifu a explicat, la Antena 3 CNN, că nu ar fi fost ocazia pentru o întâlnire de substanță între cei doi președinți.

„Nu în sensul acesta. Deci, orice tip de întâlnire și mai ales la nivelul președintelui, sigur și la celelalte niveluri, la nivelul ministrului de externe, al ministru apărării, a premierului, se fac pe o agendă. Agenda se construiește în timp, pas cu pas.

Atunci când ai agendă, când ai achesate întâlniri, atunci poți să faci deplasare, atunci se justifică deplasare. Povestea asta cu hai să facem o vizită, ca să facem trei poze, nu mai merge. Și ați văzut, cel puțin la Casa Albă, dar și în alte cancelarii, de exemplu, la Londra, orice tip de întâlnire trebuie să fie acoperită cu substanța pentru care timpul respectiv este alocat, respectiv deplasarea este făcută.

Deci n-aș califica niciun fel faptul că alegerea a fost ca mandatul de reprezentare să revină, de obicei, revine ministrului de Externe și în această condiție, împreună cu un consilier prezidențial, probabil cei doi au întâlnirile la nivelele lor pentru a putea pregăti, de exemplu, perspectiva vizitei prezidențiale la Washington”, a spus Iulian Chifu la Antena 3 CNN.

Donald Trump va ajunge la Forumul de la Davos într-o perioadă în care declarațiile sale au provocat neliniști serioase în Europa, iar tensiunile sunt la un nivel fără precedent în interiorul NATO.

Președintele american va sosi cu cea mai mare delegație la Forumul Economic Mondial, unde Volodimir Zelenski ar urma să semneze un acord comercial istoric cu liderul american, de 800 de miliarde de dolari, pentru reconstrucția Ucrainei. În total, 64 de președinți și șefi de guverne vor participa.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan nu se va afla printre ei. Țara noastră va fi reprezentată la Davos de ministrul de Externe, la fel ca în timpul mandatului lui Klaus Iohannis.

O întâlnire între președintele Donald Trump și președintele Nicușor Dan, la Casa Albă, este în pregătire pentru a avea loc în primăvara acestui an, a anunțat anterior ministrul de Externe.