Cătălin Predoiu, despre încrederea românilor în Poliţie: "Suntem pe locul 3, cu 50%, mai avem de convins 50%". Priorităţile MAI în 2026

Cătălin Predoiu, la inaugurarea noului sediu al Secției 9. Sursa foto: MAI / Facebook

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, joi, la inaugurarea noului sediu al Secției 9, că obiectivul Poliţiei Române este să inspire încredere în toţi cetăţenii "Dacă suntem pe locul 3 în încrederea românilor ca instituție cu 50%, înseamnă că mai avem de convins 50%. Acesta este obiectivul", a afirmat Predoiu, care a enumerat şi priorităţile MAI în 2026: "Combaterea grupurilor de infracționalitate organizată, de trafic de droguri și de ființe umane, a migrației ilegale, a violenței domestice, a siguranței rutiere, a cyber-criminalității și terorismului".

Secţia 9 Poliţie din Bucureşti a fost reconstruită printr-un proiect finanţat de Banca Mondială. Noua clădire este modernă şi oferă condiţii îmbunătăţite pentru desfăşurarea activităţii şi pentru relaţia cu cetăţenii.

La ceremonia de inaugurare au participat ministrul MAI, Cătălin Predoiu, şi chestorul Bogdan Despescu.

Mesajul lui Cătălin Predoiu

Cu această ocazie, Predoiu a transmis un mesaj către poliţişti: "Clădirea este nouă, mai bună, ridicați și dvs. Standardul profesional și mai sus".

"Domnule secretar de stat, domnule manager al Băncii Mondiale, domnule șef al Poliției Române, stimați alți oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Băncii Mondiale și ai autorităților locale, domnule primar, stimați oficiali ai autorităților guvernamentale, șefi de arme, lideri de sindicat, stimate colege și colegi, dragi reprezentanți ai presei, astăzi dăm în folosință un sediu modern de Poliție, care va fi operat de Secția 9 de Poliție din București.

Cu ceva timp în urmă am participat împreună la o inaugurare similară, a Secției de Poliție din Popești Leordeni. Și în continuare vor mai fi inaugurate în scurt timp și alte sedii de secții de Poliție sau destinate altor arme și structuri, care fac parte dintr-un program important de investiții derulat de MAI cu Banca Mondială.

Acest sediu a fost construit după demolarea vechii clădiri, costul total a fost 46 de milioane de lei. Pe durata execuției au fost aplicate măsuri pentru impactul de mediu și social, conform cerințelor Băncii Mondiale.

După cum spuneam, investiția face parte dintr-un program în cadrul căruia în perioada 2023–2025 au fost recepționate 78 de obiective, în valoarea totală de183 milioane de euro. Aceste investiții sunt destinate structurilor pentru ordine și siguranță publică, IGPR, IGJR, IGPF și IGI, deci Poliție, Jandarmerie, Frontieră și Imigrări. Dintre acestea, pentru IGPR, Poliția Română, au fost recepționate 41 de obiective, cu o valoare totală de 74,6 milioane euro aproximativ.

În alte cuvinte, aceste investiții sunt logistice, dar în ultimă instanță sunt investiții în siguranța publică, în siguranța cetățeanului și a comunităților.

Investițiile făcute sunt probe ale politicilor MAI de îmbunătățire și modernizare a dotărilor aflate la dispoziția colegilor din toate armele.

Sunt probe certe, care ar putea fi vizibile și palpabile cu un minim efort chiar și pentru cei care continuă să conteste dincolo de orice bun simț rațional, voința și eforturile pe care ministerul le face de ani buni în această direcție, precum și rezultatele obținute.

MAI a investit în ultimii ani în sedii, centre operaționale, laboratoare, drone, avioane, nave, elicoptere, autospeciale de diverse tipuri și pentru toate armele și liniile de muncă, scannere, drug-testere, mijloace de protecție fizică în intervenții, body-camere, softuri și infrastructură digitală ș.a.m.d. S-au făcut consolidări, amenajări, reconstrucții. S-au ridicat standardele din dotare. Armele MAI sunt în acest moment la cel mai înalt nivel de dotare din istoria MAI.

Repet, aceste investiții sunt investiții directe în siguranța cetățeanului, a comunității și a Patriei. În același timp, o clădire, o dotare, oricât de modernă, nu rezolvă nimic prin simpla ei materializare.

Orice clădire, orice dotare, ca și o lege, reprezintă un instrument. Felul în care sunt folosite aceste instrumente marchează diferența. Cultura profesională cu care sunt operate face diferența. Iar așteptările oamenilor sunt clare și legitime.

Oamenii vor, în principal, câteva lucruri simple, dar complicate prin executarea lor în același timp: să veghem proactiv și pregătiți, să ajungem repede la ei când e pericol sau când ne cheamă, să intervenim profesionist și eficient, cu acuratețe, rapid și cu determinare, să lucrăm drept, fără discriminări, fără abuzuri, fără favoritisme, să nu clipim în fața răului și a pericolului, neiertători cu infractorii, în special cu cei periculoși și să fim respectuoși cu cetățeanul.

Autoritatea și intransigența nu exclud politețea. Corectitudinea și politețea fac autoritatea și mai respectabilă. Să fim cea mai dreaptă, profesionistă și politicoasă poliție din Europa! Se poate!

De aceea, mesajul meu pentru colegii din Poliție este direct și scurt: clădirea este nouă, mai bună, ridicați și dvs. Standardul profesional și mai sus!", a afirmat Cătălin Predoiu.

Obiectivele MAI în 2026

Ulterior, el a enumerat şi obiectivele MAI în 2026:

"Inaugurarea de astăzi coincide fericit cu publicarea unui sondaj de opinie privind încrederea cetățenilor români în instituții și autorități publice.

În acest sondaj, Poliția Română ocupă locul III, cu 50% încredere în rândul cetățenilor români, cu cea mai mare creștere în sondaj, o creștere spectaculoasă aș putea spune.

Felicit Poliția Română! Mulțumesc Poliției Române și polițiștilor pentru creșterea în încrederea cetățenilor români! Este munca dumneavoastră!Să fiți mândrii de ea și să o faceți și mai bună!

Felicit și celelalte arme din Ministerul Afacerilor Interne, pentru că noi lucrăm împreună și integrat! Toți pentru unul și unul pentru toți! Dacă o armă are succes, parte din succes este și al celorlalte arme! Suntem o singură mare organizație, cu structuri specializate și așa vom rămâne!

Felicit și colegii de la Comunicarea Publică a Poliției Române și de la Comunicarea Publică a Ministerului Afacerilor Interne!

Și mulțumesc și presei care ne ajută să ne comunicăm activitatea, cu provocări, realizări și momente grele prin care uneori trecem.

Dar, ca să nu creadă cineva dintre noi sau din public că „ne culcăm pe lauri”, mai fac câteva precizări.

Dacă suntem pe locul III în încrederea românilor ca instituție cu 50%, înseamnă că mai avem de convins 50%. Acesta este obiectivul.

Înseamnă, așa cum am subliniat recent la ședințele de comandă, că Ministerul Afacerilor Interne este în continuare într-o dublă campanie: campania permanentă de luptă propriu-zisă, în fiecare clipă, pentru siguranța cetățeanului și campania permanentă de comunicare publică. Colegii știu la ce mă refer, am explicat în ședințele noastre.

Înseamnă, de asemenea, că trebuie să ne păstrăm și să dezvoltăm cultura instituțională de cooperare între arme, de sprijin operațional reciproc la intervenții, de integrarea managerială tactică, de viziune strategică la nivel de conducere, de folosire la maximum și judicios a dotărilor, de integritate față de lege, de profesie și de cetățean, față de drepturi și libertăți, o cultură a curajului și patriotismului.

Doamnelor și domnilor,

Ministerul Afacerilor Interne își va păstra prioritățile și în 2026, respectiv: combaterea grupurilor de infracționalitate organizată, de trafic de droguri și de ființe umane, a migrației ilegale, a violenței domestice, a siguranței rutiere, a cyber-criminalității și terorismului, a operării codurilor și procedurilor Schengen fără greșeli, a ridicării eficienței în apărarea civilă și intervențiile la dezastre și modernizarea apărării civile, raportat la pericolele lumii contemporane, cu schimbări climatice, dezastre naturale și industriale sau situații de conflict armat.

În acest context vreau să anunț două lucruri.

În următoarele zile, Ministerul Afacerilor Interne va promova proiectul de act normativ privind întărirea siguranței rutiere, un act normativ la care s-a muncit mult, pe care l-am dezbătut public îndelung, pe care l-am îmbunătățit cu contribuții de la alte ministere, de la societatea civilă, inclusiv de la Asociația Municipiilor și Orașelor.

Doresc să mulțumesc secretarului de stat Despescu și colegilor care au lucrat sub coordonarea directă a acestuia pentru eforturi și răbdare.

Spuneam de asemenea, că recent s-a încheiat prima evaluare a României în calitate de membru Schengen. Îmi face plăcere să anunț că raportul va fi unul foarte bun, atât de bun încât Comisia Europeană va propune unele practici ale Ministerului Afacerilor Interne drept practici de operare a codurilor și procedurilor Schengen ca standarde europene. Felicitări și mulțumiri pentru Poliția de Frontieră, Poliției Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției de Pașapoarte, Oficiului pentru Protecția Datelor Personale, CNSIS și Direcția de Afaceri Europene și Schengen.

Doamnelor și domnilor,

În încheiere, revin la evenimentul care a prilejuit această adunare. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest proiect: autorităților locale, echipelor din Ministerul Afacerilor Interne, partenerilor noștri, Banca Mondială, Ministerul Finanțelor Publice, Guvernului și tuturor celor implicați în execuție și supraveghere.

Urez succes Poliției Române și colectivului Secției 9 de Poliție în operarea acestui sediu care va deservi nevoile de siguranță a aproximativ 117.000, 120.000 de bucureșteni!

Vă mulțumesc".