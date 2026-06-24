Cătălin Predoiu dezvăluie de ce a votat Guvernul Veștea: "La momentul votului era clar că va fi respins. Am ales să rămân consecvent"

Fostul prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu spune că e "gata să suporte consecințele" poziționării alături de gruparea Veștea. Sursă foto: Agerpres

Cătălin Predoiu, care a demisionat săptămâna trecută din funcția de prim-vicepreședinte PNL, a publicat miercuri, pe Facebook, o lungă postare, în reacție la ultimele măsuri adoptate de conducerea partidului cu scopul de a-i îndepărta pe contestatarii lui Ilie Bolojan.

Predoiu spune că acceptă consecințele poziționării sale ca susținător al grupării care a susținut guvernul propus de Adrian Veștea și că nu va contesta o eventuală excludere din formațiune.

El a mai opinat că aceia "care doresc să nu fie supuși sancțiunilor și o exprimă ca atare trebuie să aibă șansa unui dialog și a unui compromis cu partidul".

Predoiu l-a indicat, fără a-l nominaliza, pe noul secretar general al PNL, Robert Sighiartău, drept instigator la excluderea adversarilor lui Ilie Bolojan din partid.

Postarea lui Cătălin Predoiu, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

Cătălin Predoiu: " În momente dificile pentru țară, responsabilitatea față de interesul public trebuie să primeze"

Politica este arta posibilului.

De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite.

În tot acest timp, în partid s-a discutat și s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD și că o perioadă în opoziție ar reprezenta cea mai bună opțiune pentru viitorul partidului. A fost o poziție susținută de conducere și de majoritatea colegilor. Eu am avut însă o altă convingere: în momente dificile pentru țară, responsabilitatea față de interesul public trebuie să primeze.

La fel au spus și alți colegi. Evoluția contextului ne-a pus pe unii dintre noi în fața unei dileme dificile: să acționăm conform convingerii că țara are nevoie urgentă de un guvern sau să ne pliem convingerile în fața unui comandament partinic.

Cu atât mai mult, am privit cu interes schimbarea de abordare din ultimele zile, când conducerea PNL a decis să susțină formarea unui nou guvern.

Dincolo de calculele politice inerente oricărei formațiuni, important este că s-a făcut un pas înainte pentru depășirea blocajului și pentru oferirea unui semnal de stabilitate către societate și către piețe. (Rămâne totuși faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt considerați suspecți de neloialitate, dar votarea unui guvern simplu PSD, chiar și cu condiții, este în regulă. E un paradox.)

Cătălin Predoiu: "Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană"

Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare.

În democrațiile consolidate, partidele își asumă atât rolul guvernării, cât și pe cel al opoziției, însă există momente cruciale și împrejurări excepționale care reclamă acțiuni de excepție față de regula de a ține cont de propriul interes de partid.

La fel a fost anul trecut, când s-a format Coaliția prooccidentală din partide care, în mod tradițional, s-au confruntat politic.

Am ales să rămân consecvent convingerii că România avea nevoie urgentă de un guvern și că acest obiectiv trebuia să prevaleze. Alți colegi au procedat similar.

Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid.

Cătălin Predoiu: "Am votat guvernul Veștea, deși știam că nu va trece"

În momentul în care am votat, știam că guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală, dar am ales să subliniez, încă o dată, nevoia țării de a avea un guvern. Știam că votul meu nu poate contribui la validarea unui guvern, pentru că nu erau suficiente voturi ca să se valideze guvernul.

La fel au procedat și ceilalți colegi din PNL care au votat pentru. La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins. Puteam să ne abținem de la vot și să evităm o discuție neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt. E adevărat, implicit am făcut și o alegere de perspectivă, ținând cont de poziția partidului.

În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date.

Cătălin Predoiu: "Colegii care nu doresc să fie sancționați ar trebui să aibă șansa unui compromis cu PNL"

În același timp, consider că acei colegi care doresc să nu fie supuși sancțiunilor și o exprimă ca atare trebuie să aibă șansa unui dialog și a unui compromis cu partidul, în condiții rezonabile atât pentru ei, cât și pentru partid. Și nu doar ca un intermezzo până când noul statut va fi aprobat, pentru ca apoi să fie eliminați sau puși definitiv în umbră și desconsiderați.

Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului: cum să găsești o soluție politică într-o situație complexă, în care trebuie să conciliezi comandamente, repere și poziții aparent ireconciliabile. E puțin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară. Seamănă cu un dosar diplomatic de care m-am ocupat cândva, aparent insolvabil. Sunt convins că secretarul general va găsi rezolvarea."

Liberalii din aripa Veștea și-au pierdut funcțiile din PNL. Bolojan le-a dizolvat Birourile politice județene

Conducerea PNL a decis, marți, în Biroul Politic Național, dizolvarea mai multor Birouri politice județene și de sector, conduse de liberalii din aripa Veștea.

Decizia vine după tensiunile din partid, provocate de susținerea acordată de "puciști" lui Adrian Veștea pentru formarea guvernului care nu a trecut de votul din Parlament.

Astfel, Biroul Permanent Naţional a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeş, Braşov, Ilfov, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, sectoarele 2, 3, 4 şi 5.

Filialele în cauză erau conduse de: Alina Gorghiu - Argeş, Adrian Veştea - Braşov, Hubert Thuma - Ilfov, Ciprian Pandea - Călăraşi, George Scarlat - Galaţi, Toma Petcu - Giurgiu, Ion Iordache - Gorj, Dragoş Soare - Ialomiţa, Monica Anisie - sector 2, Andrei Baciu - sector 3, Ionuţ Stroe - sector 4, Dan Meran - sector 5.

În ceea ce privește excluderile "puciștilor", procedurile au început în PNL şi vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul Bucureşti, a precizat deputatul Ionel Bogdan, după şedinţa de marți.