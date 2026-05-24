Cătălin Predoiu, mesaj la aniversarea PNL: Respect pentru istoria și tradiția partidului, speranță pentru leadershipul național

<1 minut de citit Publicat la 15:57 24 Mai 2026 Modificat la 16:19 24 Mai 2026

Ministrul interimar de Interne Cătălin Predoiu. Sursă foto: Agerpres

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL și ministru interimar de Interne, a publicat pe Facebook un mesaj, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal.

"La mulți ani, PNL! Pentru leadership național și modernizare!

PNL aniversează astăzi 151 de ani de istorie. Istoria PNL este împletită cu Istoria Națională. De la bun început, acest partid politic și-a asumat o vocație de modernizare, în primul rând economică, de lider în vremuri de răscruce istorică.

Această vocație este la fel de importantă și astăzi, când se petrec prefaceri și rearanjări geopolitice, când noile tehnologii profilează schimbări profunde în societate, când valorile fundamentale pe care lumea democratică occidentală a evoluat și prosperat sunt subiect de dezbateri politice intense, când toate aceste provocări reclamă peste tot în lume, inclusiv în România, leadership național în primul rând, pentru a putea proiecta la nivel regional și global interesele de țară.

La acest ceas aniversar, exprim respectul pentru istoria și tradițiile PNL și speranța în păstrarea vocației sale de modernizare și leadership național.

La mulți ani, PNL!", se spune în textul publicat de liderul liberal.