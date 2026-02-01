Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul MAI, prin care spune că „siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”, scrie Agerpres.

„În România anului 2026, siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție. Mediul regional rămâne marcat de tensiuni și incertitudini: proximitatea conflictelor și a instabilității din vecinătate, presiunile și vulnerabilitățile din zona Mării Negre, competiția strategică dintre actori statali, dar și riscurile persistente generate de criminalitatea organizată, migrația ilegală și amenințarea teroristă”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat trimis duminică de MAI.



Potrivit ministrului, la acestea se adaugă permanentele atacuri hibride: campanii de influență și dezinformare, atacuri cibernetice, tentative de compromitere a infrastructurilor critice și de erodare a încrederii în instituții.

„În acest cadru, direcția indicată de documentele strategice naționale este clară: întărirea rezilienței, modernizarea capacităților și apărarea integrității instituționale, ca fundament al siguranței publice și al statului de drept”, a precizat el.



„În acest context, DGPI este un pilon esențial pentru protejarea integrității instituționale și pentru apărarea capacității de funcționare a Ministerul Afacerilor Interne. Munca dumneavoastră, adesea nevăzută, înseamnă prevenirea și contracararea vulnerabilităților interne, protejarea informațiilor sensibile, susținerea disciplinei profesionale și consolidarea climatului de legalitate. Cu alte cuvinte: protejați din interior ceea ce cetățenii așteaptă cel mai mult de la stat: corectitudine, fermitate și încredere”, a subliniat Predoiu.



Ministrul de Interne a menționat că rolul DGPI crește odată cu digitalizarea administrației și a serviciilor publice.

„Modernizarea înseamnă eficiență, dar și noi suprafețe de risc. Implicarea DGPI în proiecte strategice, cu accent pe securitatea cibernetică și întărirea încrederii în serviciile publice electronice, arată că digitalizarea responsabilă se face cu reguli, cu protecții și cu responsabilitate instituțională.

Rezultatele se văd și în modul în care DGPI susține cooperarea: atât intern, între instituții, cât și internațional, în logica rezilienței aliate. Exerciții interinstituționale dedicate protejării infrastructurilor critice și gestionării amenințărilor hibride, cu participare largă și observatori internaționali, inclusiv din zona NATO, întăresc capacitatea de răspuns integrat și cresc nivelul de pregătire pentru situații complexe. Vă felicit pentru standardele pe care le mențineți zi de zi și pentru obiectivele atinse: creșterea rezilienței instituționale, sprijinirea proiectelor de digitalizare cu garanții de securitate, întărirea cooperării interinstituționale și consolidarea capacității de prevenire în fața amenințărilor noi”, a concis Predoiu.