Cătălin Tolontan, despre de ce a câștigat Klaus Iohannis

Duminica Orbului” a căzut pe 20 mai 1990, când Ion Iliescu a fost ales președinte cu 86% dintre voturi. De atunci, nici un alt candidat nu și-a dovedit forța dominatoare așa cum a reușit Klaus Iohannis duminică, 10 noiembrie 2019, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan, pe Libertatea.

Și-a dorit guvern monocolor al partidului său, PNL. Îl are. A dorit-o pe Viorica Dăncilă în fruntea PSD. A fost aleasă. L-a dorit pe Dan Barna scos în afara turului II și asta s-a întâmplat. A anulat noțiunea de dezbateri electorale și n-a mai existat nici una. A vrut să joace meciul decisiv cu un adversar de paie și asta vom avea. E ca și cum finala de Campionat Mondial tocmai a devenit amicală. Klaus Iohannis a izbutit toate acestea pentru că țara îl știe de șef și pentru că ne-a propus un model rațional, aproape de ceea ce cunoaștem. Președintele e stăpânul viitorului sistemului, de la ministere, servicii secrete și uriașul aparat levantin birocratic. Nu peste tot conduce Iohannis, dar toți știu că sistemul lui reprezintă viitorul, în condițiile în care PSD pălește de la an la an. Cu un carnasier cu batistuță precum Rareș Bogdan lângă el, președintele și-a făcut cunoscut urmașul simbolic de peste cinci ani, în seara de după turul 1. Oricum turul 2 e o formalitate, deși, ca să o concretizeze, Iohannis va trebui să-și mobilizeze votanții, care până acum l-au mobilizat ei pe el.



Mai multe, pe Libertatea.