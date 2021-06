Ce a făcut Florin Cîțu cu banii de alocații: Părinții l-au chemat în instanță să dea explicații

Măsură ar trebui aplicată de la 1 iulie, dar proiectul prin care ar fi putut fi amânată creșterea este blocat în Parlament din cauza neînțelegerilor dintre PNL și USR, cei din urmă dorind să fie acordată această majorare.

Discuția a fost amânată până acum în cadrul coaliției de guvernare, urmând să fie purtată în prima ședința care va avea loc abia săptămâna viitoare.

Deci proiectul nu poate să treacă mai devreme de săptămâna viitoare prin Parlament, dar nu ajunge imediat la președinte pentru promulgare pentru că PSD intenționează să-l atace la CCR, care nu va da o decizie mai devreme de două săptămâni astfel încât legea să fie promulgată și publicată în monitorul oficial înainte de 1 iulie.

Singură soluție este ordonanță de urgență pentru că altfel alocațiile vor fi majorate cu 20% începând cu 1 iulie.

"Exista o ordonanță. Vom vedea care e poziția ministerului Finanțelor. Nu a existat până acum o discuție pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere e o inițiativă legislativă în Parlament. Ca sa putem lua o decizie vom avea o discuție în coaliție. In momentul in care s-a construit Programul de Guvernare si Bugetul erau alocările cum le cunosc și eu și așa cum le cunoașteți și dvs.", a spus vice-premierul USR PLUS Dan Barna.

"Avem bani alocati pentru plata alocatiilor aproximativ 2 miliarde de lei. In momentul de fata pentru alocatii alocam 1% din PIB. Solutiile bugetare sunt foarte limpezi. Oricine are obligatia sa spuna cele 2 miliarde de lei de unde provin. Legile pot sa fie votate si pronmulgate intr-un timp foarte scurt. Este nevoie de vointa politică.", a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Florin Citu, citat în procesul colectiv intentat de părinții nemulțumiți că nu s-au majorat alocațiile

"E mai puțin important dacă vine, ideea e să fie legal citat. Din ce am înțeles, instanța de judecată a procedat deja la citarea dânsului. Și vom avea această certitudine în ziua termenului, pe data de 10 iunie.", e precizat Florin Pascu, avocatul părinților, la Antena 3.

