Ce a răspuns Nicuşor Dan când a fost întrebat dacă este "PSD-ist": "Încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România"

Nicuşor Dan, preşedintele României, la declaraţia de presă de la Muzeul Național de Istorie a României. Sursa foto: captură video Administraţia Prezidenţială

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat joi că apreciază faptul că PSD a ales să depună moțiunea de cenzură după adoptarea bugetului de stat pe 2025. Totodată, șeful statului a respins criticile venite din partea unor foşti susținători, care l-au etichetat drept "PSDan", și a subliniat că formarea unei majorități parlamentare este responsabilitatea partidelor. Ulterior, acesta a mai precizat că nu va desemna un premier înainte ca o astfel de majoritate să fie constituită.

Afirmaţiile lui Nicuşor Dan au fost făcute în cadrul declaraţiei de presă, pe care a oferit-o la Muzeul Național de Istorie a României, unde astăzi a fost deschisă expoziția "SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație". Preşedintele ţării noastre a dezvăluit care au fost variantele discutate la Cotroceni şi a menţionat că "Ar fi ridicol să ai patru guverne în 2 ani. Nu mă feresc să propun premier".

Unul dintre jurnalişti a adus în discuţie faptul că susţinătorii şefului statului l-au poreclit "PSDan", iar la întrebarea "Sunteți PSDist?", acesta a evitat să ofere un răspuns cu "Da" sau "Nu".

"Da... răspunsul este: am un mandat şi, în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România. Uneori, cele mai bune decizii... când iei cele mai bune decizii în viaţa personală, în viaţa publică, viaţa politică nu trebuie să te uiţi doar la pasul întâi. Se poate ca tentaţia pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul doi sau la pasul trei. Ăsta este răspunsul", a subliniat Nicuşor Dan în cadrul declaraţiei de presă din această după-amiază.

La întrebarea: "Când veți numi un premier?", preşedintele României a declarat: "Nu este un răspuns pe care să-l dau eu. Mai departe e treaba partidelor să găsească cei 233 de parlamentari care să agreeze guvernul și programul de guvernare. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat ne-ar fi pus într-o situație mai bună.În sistemul nostru constituțional, președintele e votat de mulți oameni. Numai că puterile președintelui sunt limitate constituțional. Asta e o discuție pe care să o avem: vrem republică prezidențială sau parlamentară?".

Un al jurnalist i-a cerut să ofere un răspuns pentru următoarea întrebare: "Când Sorin Grindeanu a depus moțiunea de cenzură, v-a spus ce majoritate are?".

"Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare moțiunii și ce am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea a fost după votarea bugetului, deci un gest de responsabilitate. Mai departe nu cred că ar fi corect să vă relatez ce mi-au spus fiecare din liderii de partide. Eu vorbeam cu ei, dar ei îmi vorbeau de poziția membrilor lor de partid și a parlamentarilor lor. A fost un cumul de motive", a menţionat Nicuşor Dan în timpul declaraţiei de presă, pe care a susţinut-o la Muzeul Național de Istorie a României, astăzi.

Evenimentul de la Muzeul Național de Istorie este organizat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României și sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.