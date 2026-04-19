Cine sunt „șobolanii din cămară”. Ilie Bolojan: „Mă refeream la zone din statul român care sunt parazitate sistemic”

Premierul Ilie Bolojan a revenit asupra declarației în care vorbea despre „șobolanii din cămara statului” și a explicat că se referea la zone din sistemul public „parazitate”, unde au fost luate măsuri pentru a opri risipa de bani. „Eu nu-mi permit să arunc cu noroi”, a mai spus acesta, duminică seara, la B1 TV.

„Mă refeream la zone din statul român care sunt parazitate sistemic, unde pentru că am pus reflectoare pe ei, pentru că am luat măsuri, nu mai pot continua această parazitare a bugetelor publice, ceea ce a deranjat peste tot și cei care erau acolo să nu vă imaginați că nu aveau susțineri politice.

Eu nu-mi permit să arunc cu noroi pentru că știu oameni de la toate partidele care-s de bună credință. Nu știu dacă cei de la PSD știu că sunt lucrurile pe care le spun care nu corespund realității.

S-a vorbit de vânzarea companiilor, o minciună pentru că nu e vorba de vânzarea unor companii, ci a unor pachete de acțiuni minoritare, care sunt benefice – intră un acționar privat, dar majoritatea rămâne la stat și nu se mai pot face lucruri în subteran”, a declarat Ilie Bolojan.

În urmă cu două zile, premierul afirmase că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului și limitarea risipei bugetare au deranjat interese.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat Ilie Bolojan.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns la declarația premierului. „Când te gândești să vinzi CEC Bank, Romgaz, Transgaz, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, care sunt companii pe plus, profitabile, înseamnă să furi toată cămara”, a spus el la Timișoara. Grindeanu a sublinit că „ăsta este adevăratul șobolanism”.