Ce arată cele mai recente sondaje. Sociolog: E o migrație a celor care spun că votează PSD, după care trec la AUR și iar revin la PSD

1 minut de citit Publicat la 11:55 22 Sep 2025 Modificat la 11:56 22 Sep 2025

Evoluția PNL în sondaje stagnează, în timp ce la PSD sunt fluctuații în funcție de declarațiile liderilor. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat, luni, la Antena 3 CNN, care sunt concluziile celor mai recente sondaje de opinie. Potrivit acestuia, singurele evoluții de la lună la lună sunt în dreptul Partidului Social Democrat, în funcție de pozițiile publice ale liderilor partidului.

„Cele mai mari fluctuații au fost în rândul PSD, care ba a crescut 4-5% procente, ba a scăzut, ba a crescut, probabil în funcție de pozițiile publice pe care liderii PSD le-au avut. Acolo există o migrație aproape perfectă între cei care declară într-o lună că votează PSD, după care se mută la AUR și iar revin și spun că votează PSD”, a delcarat sociologul.

Despre evoluțiile celorlalte partide din Coaliție, Ionaș spune că au stagnat și că sunt în marja de eroare a sondajelor.

„PNL cu Bolojan nu a crescut, nu a scăzut, a stagnat. E o evoluție de la lună la lună în limita a două procente și în cazul PNL și în cazul USR”.

În cazul AUR, deși sondajul CURS dă partidul lui Simion la 36%, Ionaș spune că cel mai probabil „AUR este peste 40%.”

Trei din patru români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste jumătate sunt dezamăgiți de actualul Guvern, arată un sondaj Avangarde realizat între 9 și 18 septembrie.

În privința intențiilor de vot, AUR este pe primul loc cu 41%, urmat de PSD – 19% și PNL – 13%. USR ar obține 12%, UDMR – 6%, iar SOS România și Partidul Oamenilor Tineri câte 2%.

În sondajul CURS, AUR are 34%, PSD – 23%, PNL – 16%, USR – 12%, în timp ce alte partide se situează sub pragul de 5%.