Ce cărți și-a cumpărat Ciprian Ciucu în ziua votului: „Pasiunea mea este istoria”

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Municipiului București, care au loc duminică, 7 decembrie 2025. Foto: Antena 3 CNN

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a plecat de la secția de votare la Târgul Gaudeamus, de unde și-a cumpărat mai multe cărți. Trei dintre ele, a spus primarul Sectorului 6, le va face cadou soției și fiicei sale adolescente. Primarul Sectorului 6 a mai spus că nu a mai citit beletristică în ultimul timp și ar trebui să aleagă câteva titluri de ficțiune, adăugând că îi face plăcere să citească cărți de istorie, filozofie și economie.

Un iubitor de lectură de când era în școala generală și l-a descoperit pe Ion Creangă, Ciprian Ciucu își petrece o parte din ziua votului la Târgul de Carte Gaudeamus.

„Până acum am ales o carte 'Economie, corupție și politică din România lui Nicolae Ceaușescu'. Am înțeles că este numărul doi în vânzări astăzu. Am ales o carte despre Paris, despre cum s-a creat orașul visurilor și am primit această carte care este editată de către Arhivele Naționale ale României, 'Istoria unei clădiri Arhive Naționale Bulevardul Reginei Elisabeta', este cea de lângă Primăria Capitalei, de abia aștept să mă uit pe ea. Și am mai primit cu autograf din partea domnului Mihai Ispirescu 'Lumea la estul ei', tot o carte de impresii din această parte de lume”, a spus candidatul PNL.

Ciprian Ciucu a spus că trei dintre aceste titluri le va face cadou soției și fiicei sale, care are 15 ani.

„Aceasta despre Ceaușescu este pentru fiica mea pentru că nu a apucat să trăiască cum am apucat eu în timpul comunismului. La Revoluție aveam 12 ani aproape. Iar soției i-o dau pe aceasta cu Parisul, pentru că îi place Parisul și cred că dau și pe 'Lumea la estul ei'. Am văzut că o atrag cărțile mai degrabă din lumi ciudate, Coreea de Nord sau lumea arabă”, a explicat edilul.

Ciprian Ciucu a declarat că în ultima perioadă nu a mai apucat să citească beletritistică și și-ar dori să revină la literatura clasică.

„Eu nu prea am mai citit, din păcate, în ultimul timp, beletristică. Am citit doar istorie, filozofie, economie, astfel de cărți. Cred că timpul să mă întorc la beletristică. Pasiunea mea este istoria, în special istoria antică și istoria medievală până la Bizanț. După Bizanț nu prea am aprofundat, dar vreau să revin puțin către beletristică, către literatura clasică și sper să am timp, că eu îmi iau cărți, dar nu pe toate mai apuc să le citesc”, a spus primarul Sectorului 6.

Duminică, 7 decembrie, este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus. Târgul a putut fi vizitat zilnic, începând cu data de 3 decembrie, între orele 10:00-20:00, iar accesul publicului a fost gratuit. Ediţia din 2025 a reunit peste 180 de participanţi şi a inclus peste 600 de evenimente editoriale şi zeci de mii de titluri.