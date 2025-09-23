Ce prevede amendamentul anunțat de Nicoleta Pauliuc: toți banii din pensia privată, o singură plată pentru pacienții bolnavi de cancer

Primvicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc. Foto: Facebook

Nicoleta Pauliuc a anunțat pe Facebook că a fost adoptat amendamentul în Comisia de buget-finanțe care stabilește că persoanele diagnosticate cu cancer pot solicita plata integrală a sumei acumulate în contul propriu de pensie privată, într-o singură tranșă. „Prin această modificare, pacienții oncologici vor putea primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică”, afirmă senatoarea.

Senatoarea liberală descrie obiectivul inițiativei în termeni practici: „acces la tratamente, siguranță, libertate și liniște” și posibilitatea ca pacienții „să aibă control” asupra banilor proprii într-un moment dificil. În text, senatoarea menționează că a depus amendamentul „împreună cu colegii mei Gabriela Horga, Marius Humelnicu și Dr. Adrian Streinu-Cercel”.

În finalul mesajului, Pauliuc solicită un vot larg în plenul Senatului: „Sper ca acest amendament să fie votat în plen de toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică.” Titlul de închidere al postării subliniază miza declarată: „100% din activul personal de pensii pentru pacienții oncologici – o șansă în plus la viață.”