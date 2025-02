Ceartă în USR privind moțiunea de cenzură. Elena Lasconi îl critică public pe Claudiu Năsui: „E foarte uşor să demolezi”

Potrivit Elenei Lasconi, „fiecare deputat şi fiecare senator este liber să voteze cum crede că este mai bine pentru România”. Foto: Hepta

Elena Lasconi a declarat, miercuri, că deputații și senatorii USR au convenit să nu voteze moțiunea de cenzură depusă de AUR, SOS România și POT împotriva Guvernului Ciolacu 2. Precizările președintei USR vin după ce deputatul Claudiu Năsui a anunțat că el va vota pentru demiterea Executivului. În replică, Elena Lasconi i-a transmis că acesta nu este „vocea USR”, relatează Agerpres.

Președinta USR a precizat că partidul pe care îl conduce intenționează să depună o moțiune de cenzură după alegerile prezidențiale. Atenție, însă, în Parlament nu mai poate fi depusă o nouă moțiune în această sesiune parlamentară, abia la toamnă poate fi inițiată din nou procedura de demitere a Guvernului.

„Claudiu Năsui nu este vocea USR, este un coleg şi îl respect. În USR într-adevăr există democraţie şi fiecare are un cuvânt de spus. Am avut o discuţie şi cu cele două grupuri parlamentare, adică cu toţi parlamentarii USR, de a nu vota această moţiune. E foarte uşor să demolezi, dar trebuie să te gândeşti şi ce pui în loc.

De asemenea, colegii mei care sunt şefii de grupuri parlamentare ar putea să vă dea mai multe explicaţii, dar, din punctul meu de vedere, noi nu trebuie să votăm această moţiune de cenzură. Nu vrem să facem rău României cu doar două luni înainte de alegerile prezidenţiale. Dar noi vom iniţia o moţiune de cenzură după prezidenţiale, pentru că nu ne place domnul Ciolacu. El trebuia să plece de mult şi îl consider vinovat pe Klaus Iohannis pentru că l-a nominalizat a doua oară ca premier, deşi ştia de zborurile cu Nordis”, a spus Lasconi, la Parlament.



Întrebată dacă parlamentari ai USR vor fi sancţionaţi în cazul în care vor vota în favoarea moţiunii, Elena Lasconi a explicat că vor fi sancționați doar aleșii care încalcă statutul USR.

„Noi am convenit să nu votăm moţiunea de cenzură. Noi nu putem garanta pentru nimeni (că nu votează moţiunea de cenzură - n.r.), nici pentru USR, nici pentru AUR, nici pentru PSD, nici pentru PNL. Dar eu v-am spus care este poziţia mea în calitate de preşedinte al partidului, în urma discuţiilor cu toţi parlamentarii USR”, a adăugat preşedinta USR.



Potrivit Elenei Lasconi, „fiecare deputat şi fiecare senator este liber să voteze cum crede că este mai bine pentru România”.



„Consider că noi suntem oameni responsabili şi să nu aruncăm România într-o altă criză. Mi se pare că, având atât de puţin timp până la alegerile prezidenţiale, nu am avea nimic de câştigat şi, din contră, am avea de pierdut din punct de vedere economic pentru ţară, dacă va cădea şi Guvernul, mai ales în contextul geopolitic”, a explicat ea.



Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a anunţat, miercuri, că va vota în favoarea moţiunii de cenzură „Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilinţă” şi va susţine acest punct de vedere şi în forurile de conducere ale partidului. Guvernul Ciolacu ar trebui demis, deoarece „face rău” României, a scris deputatul, pe Facebook.

Citește și: Nicușor Dan, despre moțiunea de cenzură: E de așteptat să nu treacă. O ţară cu preşedinte şi guvern interimar nu e semnalul cel mai bun

Ciolacu: S-a făcut o presiune pe Klaus Iohannis care a cedat și și-a dat demisia. Se va încerca același lucru şi cu mine

AUR, SOS şi POT au depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu. Când va fi votată în Parlament