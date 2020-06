Cine este fiul lui Ludovic Orban şi cu ce se ocupă acesta astăzi. Detalii despre care premierul evită să vorbească

În toamna anului 2017, Ludovic Orban a acceptat să vorbească la o emisiune on-line, la Canal 33, şi despre viaţa sa. Şeful PNL a povestit atunci despre Tudor Andrei, fiul său, care în prezent are 20 de ani. Liberalul s-a arătat mândru de băiatul său, pe care spune că l-a crescut liber, fără pedepse şi de câţiva ani este pe propriile picioare.

"Merge pe 18 (ani - n.r.). E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie... E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat.

Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă", spunea Ludovic Orban în septembrie 2017, la emisiunea Cristinei Țopescu, potrivit voxbiz.ro.

Pe 4 noiembrie 2019, Ludovic Orban, preşedintele PNL, a ajuns premierul României. În urmă cu circa 10 ani, în perioada aprilie 2007 – decembrie 2008, Orban a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Tăriceanu.